廚餘暫停養豬防非洲豬瘟　投縣籲廚餘瀝乾回收、不明豬肉丟垃圾車

▲南投縣肉品市場配合中央政策，5天內暫停屠宰、全區域消毒。（圖／翻攝「南投縣政府」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

台中市於10月22日發生疑似非洲豬瘟檢出陽性事件，行政院宣布暫時全面停止廚餘養豬、即起廚餘暫停進入養豬場；南投縣環保局表示配合防疫指示，以儘量不改變、不打亂廚餘原來多元的收集系統及清運方式為原則，籲請民眾將廚餘瀝乾後再排出交由清潔隊回收，並把來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉裝袋、直接丟入垃圾車。

縣府環保局今日邀集各鄉鎮市公所清潔隊緊急召開會議，會中決議：請各鄉鎮市公所清潔隊維持原有廚餘收運路線與作業模式，並視實際情形加強收運頻率，以確保廚餘即時清運。

另事業單位（如旅宿業、餐飲業等）廚餘若已委由合法清除業者負責清運者，仍依現行方式辦理；若原由養豬業者清運者，則依行政院決議方式，由原養豬場業者維持既有廚餘清運服務，並將廚餘運送到環保局指定地點。

環保局提醒民眾、餐廳、機關學校、團體，配合惜食、減量、剩食打包，將廚餘量減至最低，並將廚餘瀝乾後再排出，以利廚餘後續處理；來源不明的肉品或未烹煮的生豬肉，切勿丟廚餘桶，請直接裝袋後丟入垃圾車，交清潔隊妥善處理，希望藉由政府、業者與民眾一起努力，守住養豬場防疫的最後一道防線。