政治 政治焦點 國會直播 專題報導

嘉里大榮隱匿問題豬肉流向？　她揭中資背景：物流業被滲透是國安危機

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

▲民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台中爆發非洲豬瘟案例，高雄市衛生局認定，嘉里大榮貨運在運送遭檢出非洲豬瘟病毒的豬肉過程中，未積極配合調查，有規避查核之嫌，業者則澄清，現場員工只是因需調閱大量運輸資料才延誤回覆，絕無刻意隱瞞，現已全面配合調查。民進黨立委林楚茵今（26日）指出，她早在10月份2次質詢時，就提醒相關單位「嘉里大榮」的中資背景，事實也證明，物流業若被「滲透」將是國安危機。

高雄市政府衛生局23日下午接獲彰化縣衛生局通知，指該批疑似非洲豬瘟豬肉透過嘉里大榮貨運，已從彰化運至高雄的大車上，移至送貨到高雄業者的小車，並且已出貨至高雄市某肉品業者。稽查人員當日下午抵達大寮區大發營業所後，現場人員未能立即說明貨車下落，直到傍晚在衛生局強制要求下，才坦承車輛仍停在營業所內。運公司延遲提供資訊的行為，恐使高雄食品安全暴露在額外風險中，因此將依《食品安全衛生管理法》針對「規避、妨礙或拒絕查核」部分進行裁罰。

嘉里大榮物流則回應，接獲主管機關通知後，公司全力配合，並非有意拖延。由於當天稽查並未事先通知，高雄大發營業所的現場人員並不清楚該批冷凍豬肉涉及非洲豬瘟事件。再加上營業所並非大型貨運車的主要調度中心，需調閱當天南北兩地龐大的運送資料，因此一時無法即刻提供完整資訊，造成誤會。針對資訊提供不完整的部分，已於25日補充並更新給高雄市衛生局。媒體所稱「未即時配合」，實際上是因臨時稽查需時間查閱多筆資料所致。

對此，林楚茵今（26日）表示，她10月8日、15日在立法院質詢「中資滲透台灣物流業」時，就提醒國安局、國防部與退輔會，「嘉里大榮」的中資背景，更要求相關單位檢討物流若被中資滲透的嚴重性。

「楚茵不是先知，但事實證明物流業若被「滲透」將是國安危機！」林楚茵強調，今天大家都在譴責防堵「非洲豬瘟」的過程，「嘉里大榮」扯後腿不配合提供疑似感染車輛去向，拒絕調查的行為非常詭異也不合理。

「才說嘉里有鬼竟然就不演了」，林楚茵指出，嘉里大榮背後是「中國順豐控股」，而嘉里控股董事長郭孔華是北京市政協委員，她也要求交通部、經濟部、國安局等相關單位處理，不只是重罰嘉里大榮，更要檢討改進中資投資台灣物流業的相關政策。

▲▼民進黨立委林楚茵。（圖／立委林楚茵國會辦公室提供）

林楚茵說，台灣因盧秀燕釀非洲豬瘟破口在「台中」，將通報WOAH、全面禁出口豬肉，若3個月內沒有第二起案例，才有機會改列非疫區，關鍵90天防疫重中之重，絕不容「紅色物流鏈」在戰時、防疫關鍵亂台！

非洲豬瘟台中嘉里大榮林楚茵

