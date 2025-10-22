　
社會 社會焦點 保障人權

她搭新台馬輪「鞋子被噴精液」！軍人坦承：我射的　東引指揮部證實

▲▼搭新台馬輪鞋子被偷！女乘客找到驚「裡面有精液」　東引阿兵哥坦承：我射的。（圖／翻攝自Threads）

▲女乘客搭乘新台馬輪鞋子遭射精液，軍人（白衣男）認了「我射的」。（圖／翻攝自Threads）

記者趙蔡州／綜合報導

陸軍東引指揮部一名施姓官兵16日返台休假，乘坐從東引航往基隆港的台馬交通船「新台馬輪」時，竟闖入船上的女性專區涉嫌竊取女性旅客鞋子，並對鞋子做出猥褻行為，被鞋子主人當場抓包，施男事後被帶至基隆海巡隊製作筆錄，全案將依毀損、竊盜罪嫌偵辦。

海巡署第2巡防區16日下午4點接獲通報，指稱有男性旅客在新台馬輪偷竊女性鞋子並進行猥褻，由於當時新台馬輪正在往基隆港航行，立即通報基隆海巡隊，待新台馬輪抵達基隆港西岸碼頭後，海巡隊人員立刻上船將偷竊的施男帶回製作筆錄

受害女子事後也在Threads還原過程，她當時乘坐新台馬輪從馬祖返回台灣，在婦女專屬臥艙滑手機休息時，眼角餘光發現有人拿走她的鞋子，嚇得立刻拉開床簾，發現鞋子真的少了一支，在她起身準備向櫃台反映時，突然有人將她遺失的鞋子丟回走道，接著她就看見一名男子快步走出臥艙。

受害女子說，她撿回鞋子後，發現裡面竟然有精液，氣得立刻拿著鞋子去跟櫃檯反應，在她跟櫃台人員討論到一半時，施男才走過來坦白精液是他射的，承諾會進行賠償，誇張的情況也讓她忍不住直呼「從小坐船坐到大，第一次遇到這麽離譜的事」。

陸軍東引地區指揮部也證實，偷竊鞋子的施男確實是指揮部的官兵，施男於休假期間在新台馬輪上做出猥褻行為，指揮部了解情況後已協助處理，考量到事件發生在船舶上，原則由相關單位調查偵辦。警方16日晚間偵訊施男後，依竊盜、毀損罪嫌將施男移送基隆地檢署偵辦。

10/19 全台詐欺最新數據

