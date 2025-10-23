台灣爆發非洲豬瘟「是早晚的事」　精神科醫憂：1病恐再次流行

▲台灣出現非洲豬瘟疑似病例。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

台中市梧棲區一處養豬場傳出疑似非洲豬瘟病例，農業部昨（22）日緊急宣布，自中午12時起全國豬隻「禁運、禁宰」5天，並全面禁止廚餘養豬。精神科醫師沈政男表示，非洲豬瘟本來就是早晚的事，且傳統豬瘟跟非洲豬瘟傳染方式類似，可能再次爆發傳統豬瘟，不過傳統豬瘟有疫苗，但非洲豬瘟沒有。

精神科醫師沈政男在臉書發文，非洲豬瘟早在1920年代就出現於非洲，直到2018年亞洲才出現第一起案例，也就是中國大陸，接著東南亞快速淪陷，雖然海洋可以阻隔豬瘟傳播，但病毒能在豬肉中長期存活，只要防疫出現破口，就會傳到境內，他直言「非洲豬瘟傳入台灣，本來就是遲早的事。」

沈政男也提到，傳統豬瘟傳播方式與非洲豬瘟類似，未來可能再次爆發傳統豬瘟，「因為日本就是如此。」當年台灣靠著打疫苗禁絕疫情，但非洲豬瘟沒有疫苗，因為病毒基因變異比較多，研發較困難。

針對外界普遍認為「廚餘餵豬」是非洲豬瘟最主要傳播管道，沈政男認為，經過高溫加熱等處理後的廚餘，感染風險已大幅降低，且若全面禁止廚餘餵豬，剩食只能焚化處理，反而加重空氣污染問題。

「全面禁止廚餘養豬，就能完全清除非洲豬瘟嗎？恐怕是一個大問號」，沈政男表示，豬跟人的生活相當密切，病毒即使不經由廚餘散播，也可能有其他管道，比如廚餘餵食貓狗等。最後他坦言，對抗非洲豬瘟要有長期抗戰的準備。