政治 政治焦點 國會直播 專題報導

防疫視同作戰！非洲豬瘟現蹤　卓榮泰：以最短時間結束這場戰役

▲▼豬肉攤,肉販,市場,肉類。（圖／記者季相儒攝）

▲台中市梧棲養豬場傳出有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

台中市梧棲養豬場傳出有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，行政院長卓榮泰今（22日）緊急召開「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，責成各相關部會以最高標準因應此次疑似非洲豬瘟案例，期能在最短時間、最小範圍，做到最有效的損害控管，進一步提高對國人的安全保障。

會中，卓榮泰在聽取農業部動植物防疫檢疫署「疑似非洲豬瘟案例處置及後續防疫作為」、環境部「因應廚餘禁止養豬應變作為」報告及各相關部會防疫處置作為後表示，自2018年中國大陸爆發非洲豬瘟疫情後，政府防疫工作從未鬆懈，也從未改變，只有持續提高防疫力道。

卓榮泰說，未來除持續針對機場與港口入境旅客強化防疫宣導外，也會持續落實進口郵包、快遞貨物及高風險地區入境旅客行李百分之百X光機查驗，並進一步提高人工抽驗比例，同時加強邊境走私查緝工作，全面防堵疫情入侵。

卓榮泰指出，非洲豬瘟不是人畜共通傳染病，不會感染人類，但政府仍有責任全面防範斃死豬流入市場，相關單位後續會做積極管控，並重視學校食安問題。

「防災視同作戰，而防疫就是一場戰役。」卓榮泰強調，目前台中雖出現疑似非洲豬瘟案例，但整個台灣的戰場不能輸，政府會將危險管控在最小範圍內，以最短時間結束這場戰役，防止疫情持續擴散。

卓榮泰指出，各部會如有進一步需協調事項，將再召會研商，由陳時中政務委員協調督導，而農業部作為主責機關，責無旁貸，各相關部會也應滾動檢討自身防疫業務，務必將防疫工作落實到位。

財政部關務署表示，自2018年中國大陸爆發非洲豬瘟疫情後，截至2025年10月22日止，海關查獲豬肉及含豬肉製品1萬3583件，共2萬2372公斤（2025年截至10月22日止查獲849件，共741公斤），查獲後均移由農業部防檢署依「動物傳染病防治條例」裁罰，相關單位對於邊境查驗從不鬆懈，未來也會繼續加大力道防堵疫情入侵。

10/21 全台詐欺最新數據

國人別恐慌！非洲豬瘟現蹤　卓榮泰提加強措施：徹底執行不得放鬆

國人別恐慌！非洲豬瘟現蹤　卓榮泰提加強措施：徹底執行不得放鬆

台中市梧棲養豬場穿出有死亡豬隻驗出非洲豬瘟核酸陽性反應，引發社會討論，農業部緊啟動應變作為，並宣布22日起全國豬隻禁運禁宰5天，圍堵疫病流串。行政院長卓榮泰除了前一晚密集掌握發展外，今（22日）也親自召集跨部會的「非洲豬瘟中央災害應變中心」會議，並喊話國人安心，「食品上的安全，政府會做到把關」，並指示農業部除了提出有效阻絕擴散的因應措施外，也要徹底執行到底，不得放鬆。

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

LIVE／非洲豬瘟疑現蹤台灣　卓榮泰親主持豬瘟應變中心會議

台中爆非洲豬瘟　卓榮泰4點裁示「最高標準應處」

台中爆非洲豬瘟　卓榮泰4點裁示「最高標準應處」

台中驚爆疑驗出非洲豬瘟　蘇貞昌喊話：地方中央全力守住台灣豬

台中驚爆疑驗出非洲豬瘟　蘇貞昌喊話：地方中央全力守住台灣豬

馬太鞍溪堰塞湖溢流淹沒便道　季連成：沒被沖毀、研擬加固

馬太鞍溪堰塞湖溢流淹沒便道　季連成：沒被沖毀、研擬加固

