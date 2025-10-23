「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

▲勞工局公佈2025年度卓越工會領袖與卓越會務人員名單，將於11月3日舉辦表揚典禮，由市長親自頒獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「典範卓越、風華再現！」台南市勞工局23日公佈2025年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果，共有11位領袖、13位會務人員入選，將於11月3日（星期一）上午9時在善化文康育樂中心舉行表揚典禮，由市長黃偉哲親自頒獎。

黃偉哲市長將向200家優等工會、80家甲等工會、卓越領袖、會務人員及做工行善團工會與修繕志工緻意，感謝工會長期陪伴市府推動「希望家園、AI智慧城市」的施政願景，讓台南持續成為幸福之都。

勞工局長王鑫基表示，今年「卓越領袖組」共有11人獲選，「卓越會務組」則有13人脫穎而出，展現工會組織在勞工服務、產業進步與社會公益等面向的堅實力量。

【卓越工會領袖—謝惠娟】：台南市運動場所服務職業工會理事長謝惠娟，自民國98年創會起已領導工會逾16年，擁有經營管理碩博士與法學碩士背景，以跨領域專業打造工會制度化與學術化。她成功導入勞動部TTQS人才發展品質管理系統，獲得全台首家健身運動訓練機構TTQS銅牌肯定；並擔任「勞動法令校園宣導種子講師」，將正確勞動知識推廣至校園與企業。此外，她帶領工會深入日照中心，推動長者健身指導，落實社會關懷。謝惠娟表示，這份榮耀屬於所有會員，未來將以更高標準持續提升工會服務與運動產業人才培育。

【卓越工會領袖—施伯諭】：台南市機車修理業職業工會理事長施伯諭秉持「服務會員、回饋社會」理念，從產業轉型、技術培訓到公益行動全面推動工會升級。施理事長從「產業整合、技術培訓、政策趨勢、產學合作」四大面向，協助會員考取技術士證照，補足產業人力缺口；並與技職學校簽署合作，派技師進校指導，實現做中學。他也帶領會員淨灘、參與公益，推動機車維修產業專業與社會責任並進。他說，此次獲獎是全體會員共同的光榮，未來將持續為台南培育新能源技術人才，讓修車產業成為城市驕傲。

王鑫基局長指出，謝惠娟以學術專業提升工會訓練品質，施伯諭則掌握產業趨勢與公益實踐，兩人皆為工會典範。他期盼工會持續與市府攜手打造「共好、共享、共榮」的希望家園，成為永續城市的最佳夥伴。

卓越工會領袖組（11人）：謝惠娟（運動場所服務）、林麗娟（台灣百事食品）、洪慶堂（佳大世界）、施伯諭（機車修理業）、陳崇崑（大台南電器裝修）、陳萬枝（家具製造修理）、郭美淑（統一企業）、黃千壹（大台南舞蹈）、王坪義（米食製品）、王泰倫（油漆工程業）、方士祈（皮鞋業）。

卓越工會會務組（13人）：陳麗嵐（大台南電器裝修）、蘇方瑩（保險業）、許嫚倩（人體彩繪）、楊鬱菁（網路購物）、連婉婷（文化創意美學）、葉秀惠（理燙髮美容）、黃婷鬱（西藥服務）、邱鈺棻（時尚造型規劃）、黃金絨（舞蹈）、楊芳怡（東陽實業）、陳昭成（統萬公司）、王淑美（中華電信台南營運處）、陳玉珍（推銷員）。