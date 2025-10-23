　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

▲勞工局公佈2025年度卓越工會領袖與卓越會務人員名單，將於11月3日舉辦表揚典禮，由市長親自頒獎。（記者林東良翻攝，下同）

▲勞工局公佈2025年度卓越工會領袖與卓越會務人員名單，將於11月3日舉辦表揚典禮，由市長親自頒獎。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「典範卓越、風華再現！」台南市勞工局23日公佈2025年度卓越工會領袖暨會務人員評選結果，共有11位領袖、13位會務人員入選，將於11月3日（星期一）上午9時在善化文康育樂中心舉行表揚典禮，由市長黃偉哲親自頒獎。

黃偉哲市長將向200家優等工會、80家甲等工會、卓越領袖、會務人員及做工行善團工會與修繕志工緻意，感謝工會長期陪伴市府推動「希望家園、AI智慧城市」的施政願景，讓台南持續成為幸福之都。

勞工局長王鑫基表示，今年「卓越領袖組」共有11人獲選，「卓越會務組」則有13人脫穎而出，展現工會組織在勞工服務、產業進步與社會公益等面向的堅實力量。

▲勞工局公佈2025年度卓越工會領袖與卓越會務人員名單，將於11月3日舉辦表揚典禮，由市長親自頒獎。（記者林東良翻攝，下同）

【卓越工會領袖—謝惠娟】：台南市運動場所服務職業工會理事長謝惠娟，自民國98年創會起已領導工會逾16年，擁有經營管理碩博士與法學碩士背景，以跨領域專業打造工會制度化與學術化。她成功導入勞動部TTQS人才發展品質管理系統，獲得全台首家健身運動訓練機構TTQS銅牌肯定；並擔任「勞動法令校園宣導種子講師」，將正確勞動知識推廣至校園與企業。此外，她帶領工會深入日照中心，推動長者健身指導，落實社會關懷。謝惠娟表示，這份榮耀屬於所有會員，未來將以更高標準持續提升工會服務與運動產業人才培育。

▲勞工局公佈2025年度卓越工會領袖與卓越會務人員名單，將於11月3日舉辦表揚典禮，由市長親自頒獎。（記者林東良翻攝，下同）

【卓越工會領袖—施伯諭】：台南市機車修理業職業工會理事長施伯諭秉持「服務會員、回饋社會」理念，從產業轉型、技術培訓到公益行動全面推動工會升級。施理事長從「產業整合、技術培訓、政策趨勢、產學合作」四大面向，協助會員考取技術士證照，補足產業人力缺口；並與技職學校簽署合作，派技師進校指導，實現做中學。他也帶領會員淨灘、參與公益，推動機車維修產業專業與社會責任並進。他說，此次獲獎是全體會員共同的光榮，未來將持續為台南培育新能源技術人才，讓修車產業成為城市驕傲。

▲勞工局公佈2025年度卓越工會領袖與卓越會務人員名單，將於11月3日舉辦表揚典禮，由市長親自頒獎。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基局長指出，謝惠娟以學術專業提升工會訓練品質，施伯諭則掌握產業趨勢與公益實踐，兩人皆為工會典範。他期盼工會持續與市府攜手打造「共好、共享、共榮」的希望家園，成為永續城市的最佳夥伴。

卓越工會領袖組（11人）：謝惠娟（運動場所服務）、林麗娟（台灣百事食品）、洪慶堂（佳大世界）、施伯諭（機車修理業）、陳崇崑（大台南電器裝修）、陳萬枝（家具製造修理）、郭美淑（統一企業）、黃千壹（大台南舞蹈）、王坪義（米食製品）、王泰倫（油漆工程業）、方士祈（皮鞋業）。

卓越工會會務組（13人）：陳麗嵐（大台南電器裝修）、蘇方瑩（保險業）、許嫚倩（人體彩繪）、楊鬱菁（網路購物）、連婉婷（文化創意美學）、葉秀惠（理燙髮美容）、黃婷鬱（西藥服務）、邱鈺棻（時尚造型規劃）、黃金絨（舞蹈）、楊芳怡（東陽實業）、陳昭成（統萬公司）、王淑美（中華電信台南營運處）、陳玉珍（推銷員）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園網拍倉庫大火！夫妻疑受困　兒焦急：聯絡不上
八點檔男星「二度就業」近況曝光！3個月前剛認0工作：面試被回
遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純
快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創死亡
快訊／南投規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」
7-11系統大當機「只能付現」　祭「咖啡半價」補償
快訊／1豬隻10天前「已全數販售完畢」　流向6縣市
多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

香山綜合休閒運動館營運滿月　落實竹市一區一運動中心目標

Global Mall屏東20週年慶再加碼　滿3千送5百00超值回饋

非洲豬瘟本土爆！台南市議員憂滷肉飯遭殃　黃偉哲：高溫烹調無食安疑慮

質詢火藥味！台南藍營實驗秀2.0　光電板泡水庫水封存3個月驗真相

全運會選手之夜人氣爆棚！雲林「金、銀、銅」全入袋　霹靂舞項目首登場登場嗨翻賽場

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

中市爆非洲豬瘟！　黃偉哲急召防疫會議啟動高規格整備力守台南畜牧

南投「用青春玩創意」10／25壓軸登場　邀青年藝起玩街區

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

香山綜合休閒運動館營運滿月　落實竹市一區一運動中心目標

Global Mall屏東20週年慶再加碼　滿3千送5百00超值回饋

非洲豬瘟本土爆！台南市議員憂滷肉飯遭殃　黃偉哲：高溫烹調無食安疑慮

質詢火藥味！台南藍營實驗秀2.0　光電板泡水庫水封存3個月驗真相

全運會選手之夜人氣爆棚！雲林「金、銀、銅」全入袋　霹靂舞項目首登場登場嗨翻賽場

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

中市爆非洲豬瘟！　黃偉哲急召防疫會議啟動高規格整備力守台南畜牧

南投「用青春玩創意」10／25壓軸登場　邀青年藝起玩街區

加州迪士尼樂園空降台北信義區！必拍5大打卡區　再抽美國機票

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

新科狀元首秀10分10籃板「過程跌撞」　弗拉格：這就是籃球

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

因血栓差點「失去一切」　溫班亞瑪更享受比賽：知道自己仍需進步

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍！始末曝光

【用刺繡保存簽名】不怕球衣上筆跡退色消失！

地方熱門新聞

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

19台室外機狂排熱氣　寶雅後巷住戶抗議

高雄魯肉飯名店宣布休6天　撐不住全台豬肉禁宰

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

桃園龜山區一帶停電　台電冒雨搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

南投縣議員要求補實中興消防分隊員額

更多熱門

相關新聞

UR LIVING台南旗艦店才開幕　房東棄年租700萬求售

UR LIVING台南旗艦店才開幕　房東棄年租700萬求售

集合台灣人氣網購品牌的「UR LIVING生活美學」為複合式門店，今年首度登陸台南，2層樓的超大空間搭配大面積的落地窗，成為近期台南最時髦的新興逛街據點，沒想到整棟突開出3.2億元求售，年租金800萬元，換算投報率2.5%。

職安台南再升級！市府召開公共安全研討會強化跨局處防災韌性

職安台南再升級！市府召開公共安全研討會強化跨局處防災韌性

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神樂活盃凝聚社區長輩運動力

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神樂活盃凝聚社區長輩運動力

「永康最後一塊精華地」重劃捲墓園爭議　市府遭指刨墳兇手

「永康最後一塊精華地」重劃捲墓園爭議　市府遭指刨墳兇手

防非洲豬瘟！台南校園午餐11月底前停用溫體豬肉

防非洲豬瘟！台南校園午餐11月底前停用溫體豬肉

關鍵字：

台南工會領袖會務人員出爐

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面