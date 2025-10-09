南投旺來產業園區首家觀光工廠　愛妮雅打造全台最大香氛平台

▲愛妮雅旺來觀光工廠落成，打造全台最大的香氛供應平台。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投旺來產業園區第一家觀光工廠「亞洲香研所」日前開幕，也是愛妮雅化妝品集團投資設置的第一間觀光工廠；縣長許淑華表示，愛妮雅總裁陳威中是南投子弟，本次希望打造全台規模最大的香氛供應平台、帶動就業，將帶動南投經濟發展，提升南投競爭力。

「亞洲香研所」於3日開幕當天，許淑華親自到場剪彩祝賀，因該觀光工廠提供手作、聞香氣體驗，許淑華也當場試用香水，感受不同的嗅覺和香味。

陳威中表示，自己是「南投囝仔」，愛妮雅旺來觀光工廠開幕是實現投資故鄉的承諾，也感謝縣府的協助；他認為南投是「台灣的瑞士」，又是觀光大縣，各項條件得天獨厚，該集團盡一份心力，將觀光資源帶進南投，也希望帶動地方繁榮、促進經濟。

許淑華指出，陳威中出身名間鄉，不但事業成功發展，更熱心公益，曾贊助民和國中及希娜巴嵐國小合唱團出國比賽，孩子得獎回國還請他們吃牛排，感謝愛妮雅對南投的照顧；而愛妮雅「亞洲香研所」集合原料、研發、生產、教育及行銷於一體，希望未來香氛的開發，也能延伸到「茶香」等領域，並在南投培養研發人才，創造更多就業機會，實現企業目標。

許淑華說明，旺來園區17筆土地已完銷，截至目前已有愛妮雅化妝品、卜蜂食品、華順工貿及寶田食品取得使用執造，其餘廠商正在辦理廠房規劃設計及興建，預期廠商陸續完成建廠後，將可創造年產值約30億元之經濟效益，並增加約1000人的就業機會，且帶動每週約1萬人次的觀光人潮。