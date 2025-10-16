　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

小紅書電商戰略再升級　內測「快捷售賣」搶攻二手市場

▲▼小紅書App。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

小紅書再度加碼電商布局，傳出正內測全新「快捷售賣」功能，允許使用者在筆記下方直接掛上閒置商品連結，或於聊天對話中分享商品卡片，被外界視為對阿里巴巴旗下「閒魚」的正面挑戰。

用戶只需填寫商品名稱、價格、運費與交貨方式等資訊，即可上架交易，商品售價上限為人民幣 1 萬元。平台每筆訂單將收取 0.6% 軟體服務費，與閒魚抽成比例相近。不過，目前「快捷售賣」仍屬內測階段，僅開放註冊滿 180 天、並完成個人專業帳號認證的使用者體驗。

小紅書此舉選在二手市場重新洗牌之際。轉轉 App 於 9 月宣布逐步關閉「自由市場」業務，轉轉集團執行長黃炜坦言，該區域雖曾是平台起點，卻也成為詐騙與灰色交易溫床，難以妥善管控。

小紅書自 2023 年起整合電商與直播業務，成立獨立「交易部」，與社區部、商業部並列為一級部門。今年 8 月更在 App 底部導覽欄新增「市集」頁面，結合直播與商品筆記，主打「邊看邊買」體驗。

小紅書若能憑社群筆記帶動閒置交易，將以內容導流優勢進一步分食中國二手電商市場；不過在台灣市場，旋轉拍賣（Carousell）、蝦皮二手等平台早已穩定布局，若未來小紅書同步推進國際版測試，勢必掀起新一波社群電商競爭。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 9360 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不必裝傻！說的就是劉秀玲　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵
快訊／台中2人遭砍！　血噴滿地
北士科T17、T18動土　新壽喊打造「新光水岸森林園區」
加熱菸將上市　「開箱分享」最重罰2500萬
直擊／2PM玉澤演證實：來台灣拍戲！同框大咖影后
快訊／印尼發生規模6.7地震
快訊／台積電Q3財報令外界驚豔　ADR夜盤先飆逾4%
去花蓮救災！　他已失蹤10天
被漲租1.5倍　租客怒掛布條控「錯在貧窮」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

小紅書電商戰略再升級　內測「快捷售賣」搶攻二手市場

想升級M5？M2 Vision Pro無法折抵　用戶轉手只能靠自己

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭　夜拍更亮、景深更自然

正面對決iOS26！vivo OriginOS 6三大特色絲滑操作爽度大增

vivo X300 Pro實拍測試！夜拍、人像超有感升級、拍照擔當換你做

快訊／蘋果M5晶片突襲！Macbook Pro、iPad Pro首發登場

微軟「買斷制Office」今日起全面停更　改推Microsoft 365訂閱方案

宇宙橙變玫瑰金？iPhone 17 Pro Max被爆顏色氧化　疑特定批次封膜瑕疵

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」　挨批史上最弱摺疊機

蘋果釋出神秘預告　M5 MacBook Pro即將亮相？

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

金鍾國「從不丟內褲」破洞照穿！XD　池錫辰被劉在錫爆料「在家都半裸」

威廉涉逃兵首露面認「六棒都沒當」　曝當年想不周全道歉：當做負面教材

小S金鐘復出！派翠克：她準備好了　得獎要公開祕密故事「沒得就不講」XD

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

竹北女童溺斃！負責人「哽咽鞠躬道歉」被問事發經過：我也很想知道

小紅書電商戰略再升級　內測「快捷售賣」搶攻二手市場

想升級M5？M2 Vision Pro無法折抵　用戶轉手只能靠自己

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭　夜拍更亮、景深更自然

正面對決iOS26！vivo OriginOS 6三大特色絲滑操作爽度大增

vivo X300 Pro實拍測試！夜拍、人像超有感升級、拍照擔當換你做

快訊／蘋果M5晶片突襲！Macbook Pro、iPad Pro首發登場

微軟「買斷制Office」今日起全面停更　改推Microsoft 365訂閱方案

宇宙橙變玫瑰金？iPhone 17 Pro Max被爆顏色氧化　疑特定批次封膜瑕疵

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」　挨批史上最弱摺疊機

蘋果釋出神秘預告　M5 MacBook Pro即將亮相？

瞄準億元級高資產客戶　星展銀行推出頂級財富管理業務

Fubon Angels、林志傑助陣「台灣大日月潭花火音樂會」 共同傳遞熱血運動能量

代收貨款變私帳！基隆宅配員侵占23萬　分期賠償獲緩刑3年

妹子台鐵上「吃1物」被罵爆！阿姨怒嗆臭、不尊重　全場傻眼

3啦啦隊女神出國脫了！白天包緊緊「晚上只穿比基尼」站一排上圍超兇

黃國昌遭爆樣駭客入侵個資　內政部：戶政系統近5年未被干擾

曾跑龍套30年！徐灝翔過勞導致猛爆性肝炎　高中因長滿青春痘被嘲笑霸凌

AI需求太強勁！　台積電董座魏哲家：今年營收年增幅達30%中位數

快訊／台中驚悚砍殺！2人「胸、頸」中刀...血噴滿地送醫搶救

布蘭妮前夫也要出書爆料　氣到她反擊「情緒勒索慣犯」

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

3C家電熱門新聞

微軟「買斷制Office」今日起全面停更

快訊／蘋果M5晶片突襲！

iPhone 18 Pro傳採「可變光圈」主鏡頭

vivo OriginOS 6三大特色

開箱／vivo X300 Pro完整內盒

vivo X300 Pro實拍測試！

Google搜尋終於開放一鍵去廣告

iPhone 17 Pro Max被爆氧化變色

外媒曝光iPad mini 8上市時間

蘋果摺疊iPhone傳將降價登場

想升級M5？M2 Vision Pro無法折抵

三款iPad版Affinity軟體「終身限免」一次領！

Pixel 10 Pro Fold彎曲實測中「失控爆炸」

謠言又在傳！「台灣開始清理整頓LINE」　公司再度澄清

更多熱門

相關新聞

校園研擬限制「抖音、小紅書」　教育部：資安及身心健康考量

校園研擬限制「抖音、小紅書」　教育部：資安及身心健康考量

中國社群平台抖音（TikTok）、小紅書在青少年間盛行，掀起立法委員正反論戰。有立委提出，這些平台對學子造成身心健康，還有侵害個資、詐騙等危害，呼籲教育部研擬禁用或加強管理；不過也有人認為，不應針對特定平台選擇性封殺，關鍵是提升學生的識讀辨別能力，若只是限制，反而會削弱學生對假資訊的免疫力。

女歌迷看周杰倫演唱會搞丟47萬手鐲 求助萬能小紅書！隔一天奇蹟發生

女歌迷看周杰倫演唱會搞丟47萬手鐲 求助萬能小紅書！隔一天奇蹟發生

AI與打詐成焦點　無店面公會攜手政府捍衛數位信任

AI與打詐成焦點　無店面公會攜手政府捍衛數位信任

假代購黃金從非洲寄回　警及時阻女子被騙

假代購黃金從非洲寄回　警及時阻女子被騙

小紅書帳號「捕捉台女穿搭」　偷拍照片全看傻

小紅書帳號「捕捉台女穿搭」　偷拍照片全看傻

關鍵字：

小紅書RedNote閒魚轉轉二手交易平台網路購物

讀者迴響

熱門新聞

鏟子超人急喊「這周末不要去光復鄉」　原因曝光

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

普發1萬首批適用出爐　財長：11月上旬直接入帳最快領到

快訊／命理師卜陽過世！妻慟證實：睡夢中無病痛離開

76％台灣人用隨行杯「全球最高」

北市超正女警「報到當天爆紅」！IG找到了

風神成颱關鍵轉折　路徑南修可能衝登陸

玉女歌手變「外銀最美CEO」　掌管全球12兆資產

通緝犯北車性侵外籍女！2人竟是朋友　警證實

短劇《折腰》浴池「女幫男用手排毒」尺度太大！

北車性侵案大逆轉！　網紅「打臉青鳥」罵錯人

傳播妹遭「滴管餵毒」性侵亡　變態淫男狂拍私密片

不拿北市府的錢！北士科T17、T18移轉　新壽：輝達付補償金

「台大五姬」翁滋蔓結婚卡關爆內幕！

剛度完蜜月…土耳其等轉機「古娃娃直接被送醫」！

更多

最夯影音

更多
現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫

現場畫面曝光！北市淫男「脫褲露鳥逼近」當街拉扯　年輕女嚇壞尖叫
台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

台灣門面北車大廳驚傳公然性侵　通緝犯撿屍拖行外籍女　鄉民震撼5點大哉問！街友管理再掀論戰

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

別墅社區遭狂偷近200萬！竊賊是鄰居　直播主：女兒睡夢中遭闖入

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

劉品言挺8月肚合體「肇事者」連晨翔　看兩人親密戲生氣「當時還要我教」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

曾莞婷金鐘目標：上台嗆瓊煖姐XD　紅毯要最辣「畢竟準備27年」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面