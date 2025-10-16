小紅書電商戰略再升級　內測「快捷售賣」搶攻二手市場

記者吳立言／綜合報導

小紅書再度加碼電商布局，傳出正內測全新「快捷售賣」功能，允許使用者在筆記下方直接掛上閒置商品連結，或於聊天對話中分享商品卡片，被外界視為對阿里巴巴旗下「閒魚」的正面挑戰。

用戶只需填寫商品名稱、價格、運費與交貨方式等資訊，即可上架交易，商品售價上限為人民幣 1 萬元。平台每筆訂單將收取 0.6% 軟體服務費，與閒魚抽成比例相近。不過，目前「快捷售賣」仍屬內測階段，僅開放註冊滿 180 天、並完成個人專業帳號認證的使用者體驗。

小紅書此舉選在二手市場重新洗牌之際。轉轉 App 於 9 月宣布逐步關閉「自由市場」業務，轉轉集團執行長黃炜坦言，該區域雖曾是平台起點，卻也成為詐騙與灰色交易溫床，難以妥善管控。

小紅書自 2023 年起整合電商與直播業務，成立獨立「交易部」，與社區部、商業部並列為一級部門。今年 8 月更在 App 底部導覽欄新增「市集」頁面，結合直播與商品筆記，主打「邊看邊買」體驗。

小紅書若能憑社群筆記帶動閒置交易，將以內容導流優勢進一步分食中國二手電商市場；不過在台灣市場，旋轉拍賣（Carousell）、蝦皮二手等平台早已穩定布局，若未來小紅書同步推進國際版測試，勢必掀起新一波社群電商競爭。