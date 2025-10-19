　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

返家途中「越過黃線」　加薩一家11口遭以軍全數擊殺

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲巴勒斯坦一家11口越過黃線，遭以軍全數擊殺。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以哈停火協議持續受到考驗，加薩指控以色列自停火生效以來，違反協議的狀況已經增至47次，造成38名巴勒斯坦人死亡、143人受傷，包括直接向平民開槍。衛報報導，其中最嚴重的事件發生在18日，一家11口返家途中遭以軍攻擊全數罹難，理由是越過黃線。

加薩當局表示，以軍違規行為除了對平民直接開槍，還有故意砲轟及逮捕人民，這是占領方（指以色列）在宣布戰爭結束狀態下持續推行侵略政策，呼籲聯合國與協議保證方緊急介入，保護手無寸鐵的平民。

巴勒斯坦一家11口18日喪命是停火8天以來最嚴重的單一事件。加薩民防機構指出，這家人當時正搭乘巴士準備返回加薩市的家園，「這家人因為『越過黃線』遇襲，這是以色列軍隊所說的假想邊界。但地面上根本沒有任何標示，我確信這家人根本無法區分所謂的黃線和紅線」。

對此，以色列國防軍則回應，有可疑車輛越過黃線接近以色列國防軍部隊，以軍先是鳴槍警告，但該車輛持續前進構成迫在眉睫的威脅，部隊依協議規定開火排除威脅。

以色列與哈瑪斯持續針對違反停火協議相互指責，以色列總理納坦雅胡表示，只有在哈瑪斯交出所有28具已故人質遺體之後，才會開放拉法邊境口岸。截至18日晚間，哈瑪斯僅交還12具已故人質遺體，聲稱需要專業設備才能從廢墟中挖掘其餘遺體。

根據加薩衛生部統計，巴勒斯坦死亡人數至今已超越6.8萬人，約有1萬人的遺體受困瓦礫堆以及倒塌建築之下。土耳其已派遣數十名救災專家協助搜尋埋在廢墟中的遺體，相關作業正在進行中。

