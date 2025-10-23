　
美財長宣布「重手制裁俄羅斯」　痛批普丁不誠實

▲▼ 美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天表示，總統川普決定對俄羅斯採取更強硬的行動，計劃推出美國史上針對俄方最嚴厲的制裁措施之一。川普對俄烏停火談判進展感到不滿，並取消了原定與普丁在布達佩斯舉行的峰會。

川普近日直言，他不想浪費時間在一場可能毫無成果的峰會上，因此擱置了與俄國總統普丁（Vladimir Putin）的會面計畫。貝森特則在白宮向媒體透露，川普對俄烏談判進程抱有極大期待，但普丁的態度顯然令人失望。貝森特批評普丁在談判中表現得不夠坦率，未展現誠意，這讓美方不得不採取更強硬的立場。

美國財政部將於今日收盤後或最晚隔日早晨宣布新一輪制裁。貝森特在接受「福斯財經新聞網」（Fox Business）專訪時提到，這次措施將成為美國對俄羅斯聯邦影響最深的一次制裁行動。他補充說，美方希望透過這些手段施加壓力，迫使俄國在談判桌上採取更真誠的態度。

貝森特強烈指責普丁，認為其在談判中缺乏坦率，並對川普政府的努力造成阻礙。川普政府對俄國的態度正變得愈加強硬，這次制裁不僅顯示出美國的決心，也釋放出對俄方的明確警告：若不改變立場，將面臨更嚴厲的後果。

