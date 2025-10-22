快訊／小英男孩鄭亦麟涉喬電收賄又滅證　今延長羈押禁見2個月

▲「小英男孩」鄭亦麟涉喬電收賄，台北地院今（22日）裁定延長羈押禁見2個月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

被稱為「小英男孩」的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，被控涉收賄近200萬元，施壓台電增加特定業者饋線容量，今年（2025年）8月被搜索約談時，鄭對辦案人員囂張嗆聲「知道我的背後是誰嗎」，訊後被聲押禁見獲准，因2個月押期將屆滿，台北地院今（22日）裁定鄭男延長羈押禁見2個月。

現年34歲的鄭亦麟於2016年前總統蔡英文任內，跟隨時任閣揆林全進入行政院，擔任「能源及減碳辦公室」主任，2018年轉任經濟部與科技部合作設立的「綠能科技產業推動中心」副執行長，推動台灣風電綠能業務，2019年出任台船子公司「台船環海」董事，今年（2025年）初改任經濟部主導成立的「台灣智慧電能公司」總經理。

藍營立委今年初，質疑鄭亦麟頻頻轉換官商身分疑涉弊，調查局台南市調查處也接獲情資，指出東煒建設2022年間在台北市內湖區興建安康數據中心，找鄭男協助提高台電饋線容量，以因應所需電力，鄭男施壓成功後，涉以親友當人頭，收受東煒建設支付100多萬元顧問費。

台南市調處報請台北地檢署指揮偵辦，今年8月25日同步搜索鄭男等9人住處、辦公室共22個地點，約談鄭男9人到案。據悉，鄭亦麟對辦案人員囂張嗆聲「知道我的背後是誰嗎」，還提前將手機從20幾層樓住處往外扔，企圖滅證。

辦案人員及時尋獲這支手機，從中還原出部分犯罪證據，包括鄭亦麟涉安插親友向綠能光電業者按月領錢收賄喬事等，並查出鄭男擁有來源不明的財產950萬元。

而在檢調發動偵辦前幾天，臉書粉專《鎖綠鴉》爆料鄭亦麟家族坐擁北市信義、大安精華地段豪宅、弟弟按月領取東煒建設10萬元顧問費、帳戶資金來源不明，質疑鄭男「假反核、真貪腐」。鄭男隨即在臉書澄清，強調貼文已下架，並赴警局提告，呼籲「移花接木到此為止」，不料隨即破功。

檢方訊後認為鄭亦麟涉犯不違背職務收賄、財產來源不明與洗錢等罪嫌，有勾串滅證之虞，連同東煒建設創辦人陳健盛、陳冠滔父子向北院聲押禁見獲准，因押期將屆滿，檢方日前聲請延押，北院今裁定鄭男3人均延長羈押禁見2個月，鄭男的父母在檢方偵訊後各交保10萬元。