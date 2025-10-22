　
非洲豬瘟到底多可怕？毒理專家嘆：老實說「你不是豬你不懂」

▲豬瘟來襲，衝擊爌肉飯及肉圓業者。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中一處私人養豬場日前傳出疑似感染非洲豬瘟案例，農業部緊急宣布自今（22）日中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰5天。毒物專家、中原大學生物科技系副教授招名威7年前曾發文表示，「非洲豬瘟有這麼嚴重嗎？答案是：『有』」，雖然非洲豬瘟不會傳染給人類，「既然如此，很多人就會說非洲豬瘟到底是在嚴重什麼？老實說，你不是豬，你不懂。」

招名威2018年底曾在粉專指出，非洲豬瘟病毒來自肯亞，後來擴散至喬治亞、俄羅斯、中國等地。他解釋，「就像流感之於人是一樣的道理，豬瘟就像豬得了流感一樣，但你會給豬打流感疫苗嗎？」由於疫苗成本高，豬商通常不會施打。

更可怕的是，非洲豬瘟屬於DNA病毒「African Swine Fever Virus（ASFV）」，生存力極強，「酸鹼值4到13都能撐得住」，在糞便中能活11天，豬舍裡可活1個月，「在部分豬肉產品中最長可存活超過140天」。若是冷凍保存，更能活上1000天。

「以目前數據顯示，非洲豬瘟造成豬隻死亡的機率是百分之一百。」招名威說，病毒能透過廚餘、昆蟲、動物分泌物、排泄物、車輛或人員夾帶等途徑傳播。過去台灣口蹄疫爆發造成2000億損失，「可憐的真的是這些豬隻，目前非洲豬瘟沒有疫苗可以防治、沒有藥物可以醫治，若真的進口這些受感染的豬隻到台灣，造成的經濟損失恐難以估計。以1997年的口蹄疫事件來說，整體產業損失估計大約2000億，而台灣也花了將近20年的時間才讓我們有機會在明年從口蹄疫疫區名單被除名。」

他直言，最怕的就是走私。「除了邊境海關要強力取締非法肉品入口外，一般民眾也不應為一己之私或口腹之慾私自攜帶、網購或寄送國外肉品回國。」

目前被查獲攜帶非法肉品，首次罰20萬、第二次罰100萬、之後每次仍罰100萬，「網購疫區肉品被發現也可處100萬罰金，或處7年以下有期徒刑。」但他也直言，「這些刑罰都不夠重，100萬罰金對大企業來說算什麼？要真正杜絕，就得依照進口量加倍率罰金和刑期，讓不肖業者被罰到脫褲子。」

10/21 全台詐欺最新數據

非洲豬瘟疫情爆發　嘉義縣府啟動2千萬防疫計畫

非洲豬瘟疫情爆發　嘉義縣府啟動2千萬防疫計畫

台中市22日爆發首例非洲豬瘟（ASF）疑似案例，嘉義縣政府迅速召開非洲豬瘟災害應變中心會議，並立即啟動全面防疫措施。嘉義縣「超前部署」，已建構完善的防疫體系，並投入逾2,000萬元設立防疫物資儲備中心，確保能在疫情爆發時迅速調配資源。目前，防疫物資儲備中心已全面運作，將與中央政府及養豬業者緊密合作，全力防範疫情蔓延，保障豬隻健康與民生安全。

即／非洲豬瘟爆發　中檢分案調查

即／非洲豬瘟爆發　中檢分案調查

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟台中推拖拉釀大禍

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟台中推拖拉釀大禍

食藥署：用「病、斃死豬肉」最重可罰2億

食藥署：用「病、斃死豬肉」最重可罰2億

非洲豬瘟入侵警戒升　雲縣調整校園營養午餐

非洲豬瘟入侵警戒升　雲縣調整校園營養午餐

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

