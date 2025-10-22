非洲豬瘟到底多可怕？毒理專家嘆：老實說「你不是豬你不懂」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中一處私人養豬場日前傳出疑似感染非洲豬瘟案例，農業部緊急宣布自今（22）日中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰5天。毒物專家、中原大學生物科技系副教授招名威7年前曾發文表示，「非洲豬瘟有這麼嚴重嗎？答案是：『有』」，雖然非洲豬瘟不會傳染給人類，「既然如此，很多人就會說非洲豬瘟到底是在嚴重什麼？老實說，你不是豬，你不懂。」

招名威2018年底曾在粉專指出，非洲豬瘟病毒來自肯亞，後來擴散至喬治亞、俄羅斯、中國等地。他解釋，「就像流感之於人是一樣的道理，豬瘟就像豬得了流感一樣，但你會給豬打流感疫苗嗎？」由於疫苗成本高，豬商通常不會施打。

更可怕的是，非洲豬瘟屬於DNA病毒「African Swine Fever Virus（ASFV）」，生存力極強，「酸鹼值4到13都能撐得住」，在糞便中能活11天，豬舍裡可活1個月，「在部分豬肉產品中最長可存活超過140天」。若是冷凍保存，更能活上1000天。

「以目前數據顯示，非洲豬瘟造成豬隻死亡的機率是百分之一百。」招名威說，病毒能透過廚餘、昆蟲、動物分泌物、排泄物、車輛或人員夾帶等途徑傳播。過去台灣口蹄疫爆發造成2000億損失，「可憐的真的是這些豬隻，目前非洲豬瘟沒有疫苗可以防治、沒有藥物可以醫治，若真的進口這些受感染的豬隻到台灣，造成的經濟損失恐難以估計。以1997年的口蹄疫事件來說，整體產業損失估計大約2000億，而台灣也花了將近20年的時間才讓我們有機會在明年從口蹄疫疫區名單被除名。」

他直言，最怕的就是走私。「除了邊境海關要強力取締非法肉品入口外，一般民眾也不應為一己之私或口腹之慾私自攜帶、網購或寄送國外肉品回國。」

目前被查獲攜帶非法肉品，首次罰20萬、第二次罰100萬、之後每次仍罰100萬，「網購疫區肉品被發現也可處100萬罰金，或處7年以下有期徒刑。」但他也直言，「這些刑罰都不夠重，100萬罰金對大企業來說算什麼？要真正杜絕，就得依照進口量加倍率罰金和刑期，讓不肖業者被罰到脫褲子。」