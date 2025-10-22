　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

倒塌瞬間曝！台中「整片鷹架」蓋下來　駕駛驚魂：完全無法反應

記者許權毅／台中報導

台中市中央市場原址進行改造，結果22日下午傳出鷹架倒塌意外，現場6台汽機車遭砸，1名騎士緊急送醫。其中一名林先生駕車準備去接老婆，結果被鷹架砸中，他說上午還有經過，看上去沒有異狀，稍早經過時就發生此事，聽工程人員說，應該是上頭鋼絲斷裂導致。

▲▼ 。（圖／當事人提供）

▲台中今日下午發生鷹架倒塌，當事民眾車上行車紀錄器拍下可怕畫面。（圖／當事人提供）

林先生說，倒塌速度非常快，整片被帶下來，倒下速度蠻快的，完全沒辦法反應，原本要去接老婆跟小孩，現在車子已經損毀，車門被卡住無法打開，當時還是搜救人員協助開門的。據了解，該處鷹架疑似因強陣風加上現場鋼絲斷裂，才釀意外。

林先生車上行車紀錄器拍下，事發當下鷹架從右側倒下，直接把天空遮住，砸中林先生車輛車頂，嚇得他發出哀號聲。另台後方車輛也拍下，當時鷹架迅速倒下，好險才是綠燈起步不久，沒有太多車輛經過。

▲台中鷹架倒塌。（圖／記者許權毅攝）

▲後方目擊駕駛看見整個驚悚過程。（圖／民眾提供）

消防局指出，本案發生在篤行路、五權路口的工地，鷹架倒塌後，緊急派遣第七大隊及轄區中港分隊等共計4個單位，出動各式消防車6輛、救護車2輛，消防人員共16名前往救援。

▲台中鷹架倒塌。（圖／記者許權毅攝）

▲▼林先生車輛挨砸，現場多車受損嚴重。（圖／記者許權毅攝，下同）

▲台中鷹架倒塌。（圖／記者許權毅攝）

第二分局表示，初步研判應是風力過強導致鷹架倒塌，波及行進中的1輛機車、1部轎車，以及停放路邊的2輛機車、2部轎車，其中27歲騎士手腳擦挫傷，汽車駕駛則未受傷自行脫困，救護人員到場後緊急將騎士送往中國附醫治療，所幸並無大礙。

市府指出，目前周邊道路實施交通管制，封閉部分路段至今（22）日晚間7時，考量市民與用路人安全，提醒您避免行經該處，以利清理作業順利進行。

▲台中鷹架倒塌。（圖／記者許權毅攝）

▲台中鷹架倒塌。（圖／記者許權毅攝）

▲台中鷹架倒塌。（圖／記者許權毅攝）

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付
快訊／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長被帶走
日本發生規模5.1地震！　最大震度4
網紅婉晴證實媽逝世後首露面！　嘆太信人遭出賣
快訊／7縣市豪大雨特報！　4地紅色警戒
大雨狂炸！5座墓碑崩落天坑　棺材出土畫面曝
快訊／新壽同意放手T17、T18　蔣萬安18:00出面回應
快訊／乾杯宣布停售豬五花　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃
台中「奪命電梯」曝光！　違規增設先罰6萬

