豬隻死亡遭疑沒通報　台中市政府：當時無非洲豬瘟典型徵兆

記者鄧木卿／台中報導

台中市梧棲區一處私人養豬場傳出疑似感染非洲豬瘟，該豬場10月10日已有豬隻死亡，但動保處人員14日前去訪視並未採樣、通報，對此，農業局長張敬昌今（22）天解釋，動保人員當天和獸醫師都未發覺豬隻出現典型非洲豬徵兆，才沒採樣，直到20日又有異常死亡才將檢體送驗。

▲▼台中市副市長黃國榮（上）和農業局長張敬昌（下）說明非洲豬瘟處理過程。（圖／記者鄧木卿攝）

台中市政府下午針對非洲豬瘟一事，緊急召開記者會，由副市長黃國榮主持、農業局長張敬昌、環保局長陳宏益、衛生局長曾梓展一起出席。

針對該豬場早在10月10日就傳出有豬隻感染死亡，張敬昌表示，動保人員在14日接獲特約獸醫師通報，有豬隻感染和死亡，獸醫師已給予醫治，包括吃藥打針，當時豬隻並未出現流鼻血、全身缺氧、耳朵瘀青、血痢等典型非洲豬徵兆，所以才沒採樣。

動保人員20日再度接獲獸醫師通報，已有117頭豬死亡，明顯不尋常，於是趕往現場，採集死亡豬樣本送台北化驗，21日下午6點半，農業部才證實疑似感染非洲豬瘟。

張敬昌說，農業部目前尚未將這事通報國際組織，因為依照判斷三項標準，一是有陽性反應，二是定序，三是病毒分離，由於後2項時間花費較長，所以才稱為疑似，而市府更採取超前部署，預防性撲殺。

張敬昌表示，市府啟動豬場移動管制，3公里內的豬場也同樣管制，而遭撲殺的豬隻已由化製車載到合法地點掩埋。