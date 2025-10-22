　
relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

記者蘇晟彥／台北報導

手機品牌 realme 22日於台北舉辦新品發表會，正式推出全新realme 15（15、15Pro）系列。本次系列以「夜景人像」、「長效續航」與「時尚設計」三大核心升級為亮點，帶來同價位段中罕見的旗艦規格。此外，繼上次realme GT 7 Pro奧斯頓馬丁F1 限量版後，這次與《冰與火之歌》聯名合作推出全球限量5,000隻的「龍焰黑」，realme 15系列將於 31日正式開賣。

▼realme 15 系列將於31日正式開賣。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme 15 系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme 15 系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

ealme 15 Pro搭載高通Snapdragon 7 Gen 4處理器，安兔兔跑分達110萬，無論是多工切換應用、線上影音串流、遊戲畫面渲染，或是大型檔案剪輯，都能保持流暢的操作體驗，滿足年輕用戶對速度與效率的高要求。續航與充電方面，realme 15系列內建7000mAh泰坦電池，搭配80W SUPERVOOC 超級閃充，從0%快速充至100%僅需61分鐘。無論長時間錄影、剪片、玩遊戲或是出差旅行，都能安心續航、電力無憂。即使電池容量大，realme 15 Pro的7.79mm超薄機身，依然兼顧輕盈手感，打破續航與重量的平衡難題，即使長時間持機也不易疲勞。

在鏡頭部分，ealme 15系列搭載前後三鏡頭5000萬畫素系統與前後4K 60FPS錄影功能，即使在光線稀微的派對或音樂祭中，也能拍出銳利清晰的影像，讓創作者在夜色之中自由記錄、盡情展現真我。升級版AI超光影2.0智慧補光技術，亮度較上一代提升40%，結合全新AI派對模式，能自動偵測光源、優化膚色與畫面穩定度，即使在燈光閃爍的場景下，也能拍出雜誌封面級的人像作品。

此次新機realme 15 Pro提供「月輝銀」與「星森綠」兩種色系，realme 15 5G提供「鈦空灰」與「光織粉」兩種選擇，皆搭配12GB+256GB容量組合，建議售價分別為NT$13,990和NT$10,990，以越級規格滿足年輕世代對影像、效能與設計的全面追求。

▼realme 15（左）、realme 15Pro 售價分別從10,990、13,990元起。

▲▼ realme 15 系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼15 Pro的側面做成收攏的圓弧狀。

▲▼ realme 15 系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

此外，realme首次攜手華納兄弟推出全球首款權力遊戲聯名手機——realme 15 Pro 權力遊戲限量版。全球發表會於10月初在全球唯一的權力遊戲體驗館Linen Mill Studios盛大舉行，吸引全球媒體與劇迷高度關注，也為realme塑造出「最會玩的手機品牌」全新形象。

realme 15 Pro 權力遊戲限量版從開機動畫、桌布、充電效果到濾鏡皆以該劇為靈感設計，更推出「冰之主題」與「火之主題」兩款聯名UI，讓使用者沉浸於影院級視覺體驗之中。realme更攜手劇組打造專屬濾鏡，一鍵即可切換「北境」冷光氛圍或「王城」暖橘色調，重現史詩場景的光影層次。AI圖像精靈也加入專屬彩蛋，只要輸入指令「Back to the world of power」，即可生成中世紀風格人像照，彷彿親身踏入權力與命運交織的故事核心。

不僅在軟體體驗給足驚喜，realme在聯名手機外觀設計上更展現極致工藝。鏡頭邊框刻有「WINTER IS COMING」與「HEAR ME ROAR」金色字樣；鏡頭模組外圈印有「FIRE AND BLOOD」並以浮雕龍爪與家族徽章點綴，體現冰與火共存的力量美學。更令人驚艷的是，realme自研、全球首創的「龍焰變色技術」，當皮革背蓋表面溫度達44°C時，機背將從黑色轉為火紅，象徵內在潛能的覺醒與釋放，展現強烈的生命張力與獨特個性。

限量版典藏禮盒則以維斯特洛地圖與龍蛋木箱為設計靈感，內含鐵王座造型手機座、國王之手SIM卡針、秘密信函、專屬明信片與貼紙套組，開箱瞬間即刻沉浸於權力遊戲的史詩氛圍。這場跨界合作不僅是科技與影視的融合，更象徵realme對創意設計與文化內涵的持續探索，讓智慧型手機不只是工具，更成為承載想像與精神象徵的藝術載體。

realme 15 Pro 權力遊戲限量版採用「龍焰黑」為主色，配備12GB+512GB 大容量組合，建議售價NT$15,990，全球限量5,000支，將於10月31日正式上市。

▲▼ realme 15 系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme 15 系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ realme 15 系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼realme自研、全球首創的「龍焰變色技術」，當皮革背蓋表面溫度達44°C時，機背將從黑色轉為火紅。

▲▼ realme 15 系列 。（圖／記者蘇晟彥攝）

