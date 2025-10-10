realme攜手理光「新旗艦變GR潮機」　手機x相機大戰開打

記者蘇晟彥／綜合報導

近年陸牌手機愛與相機品牌合作，realme 近日宣布，將與 Ricoh（理光） 建立影像策略夥伴關係， 將在全新旗艦機種 realme GT 8 Pro上實現，並於14日正式發表，而近期官方也釋出合作後手機拍出來的成品，讓不少攝影迷興奮，又多了一個好選擇！

▼realme宣布與Ricoh（理光）建立影像策略夥伴關係。



理光（RICOH）為日本的辦公和光學機器製造商，其相機產品線中最著名的是高階街拍相機 GR 系列，以其小巧便攜、高品質和快速反應著稱。對此，realme在近日宣布，將與其建立影像策略夥伴關係，同時在即將來到的旗艦機種「realme GT 8 Pro」實踐，預計將在14日正式發表。

近期陸牌手機愛與相機、鏡頭大廠合作，包含小米x徠卡、vivox蔡司、OPPOx哈蘇，已經是第四間採用不同相機廠牌的跨界合作，預計將理光經典調色、攝影感移植到realme手機上。對此，官方表示，realme 與 Ricoh 的合作並非僅止於簡單的品牌聯名或濾鏡套用，而是一項為期四年的深度技術合作，目的是要讓消費者輕鬆能拍出GR感的照片。

對此，realme也在近期公布幾張「GR味」的照片，讓不少粉絲狂喜，「看來手機相機大戰要打的更火熱啦！」