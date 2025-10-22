非洲豬瘟恐衝擊營養午餐供應　國教署：必要時調整菜單

▲因應非洲豬瘟，教育部表示，營養午餐在必要時進行菜單食材調整。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

農業部今（22日）證實台中死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，並啟動等七項防疫作為。外界擔憂可能影響學校營養午餐，教育部稍早表示，學校午餐將持續穩定供應，在兼顧營養與安全原則下，必要時進行菜單食材調整，確保學生營養需求，並讓午餐品質不受影響，請家長放心。

農業部今天上午召開記者會，證實台中梧棲養豬場死亡豬隻驗出非洲豬瘟病毒，今早已經撲殺該場剩餘195頭豬隻，並啟動防疫措施，包括從今天12時起全國豬隻禁運禁宰5天，視後續狀況延長，同時禁止餵養豬隻廚餘。

教育部稍早表示，根據農業部資訊，非洲豬瘟病毒不會傳染給人，但為防止疫情擴散及確保校園飲食安全，國教署已責成各級學校全面加強防疫宣導及餐飲管理，並依「學校午餐食物內容及營養基準」，根據各學習階段學生營養需求，選擇衛生、來源清楚的國產可溯源肉類，或其他替代蛋白質食材，如雞肉、蛋、魚類及植物性蛋白食材等，適時調整菜單，確保學校午餐，持續為學生提供足夠的營養。

國教署進一步指出，目前各級學校及午餐供應廠商，都依照「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」規定，至教育部指定的「校園食材登錄平台」，確實完成食材原料、品名及供應商等資訊登錄，確保食材來源透明、可追溯。家長可以透過該平台，了解孩子今天午餐吃什麼、食材從哪來，一起守護孩子健康成長。

為防疫需要，農業部從今天起，全面禁止使用廚餘養豬策略。教育部表示，已請學校合理備置備餐份數、適時調整菜單、融入環境教育課程、建立珍食分享機制及廚餘再利用實作等策略，形塑校園惜食減量、珍食共享及廚餘利用風氣，教育部並將配合農業部、環境部等相關單位，共同協助學校及學校團膳供應業者，妥善處理廚餘，完備廚餘去化應變措施。