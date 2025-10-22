　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

交通部年底前修法「唾液快篩抓毒駕3程序」　拒測罰18萬吊照

▲北市中山區6日發生一起毒駕自撞案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲毒駕交通事故頻傳。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

吸食毒品後駕車案件攀升，成為街頭不定時炸彈，警方研擬引進唾液毒品快篩，3分鐘內就可檢測出爐，交通部本周也預告修法，將明訂唾液毒品快篩檢測3大程序，包括要向受測者說明和告知判讀方式時間等，且全程要錄影，預計年底前完成修法，民眾若拒測，將可罰18萬元並吊銷駕照、吊扣車牌2年。

為推動唾液毒品快篩試劑成為第一線員警執法檢測工具，並明確對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試檢定之相關檢測，以及拒絕配合實施測試檢定處置等程序，交通部本周預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據交通部修法規劃，修法將明訂以唾液毒品快篩試劑檢測者，其實施檢測過程應全程連續錄影，並要依照三大程序處理，包括實施檢測，應於攔檢現場為之。但於現場無法或不宜實施檢測時，得向受測者說明，請其至勤務處所或適當場所檢測。

其次要告知受測者唾液毒品快篩試劑產品有效期限、檢測流程、檢出結果判讀方式及有效判讀時間；此外，因唾液毒品快篩試劑產品問題或受測者未符合檢測流程，致檢測失敗，應向受測者說明檢測失敗原因，請其重新接受檢測。檢測後，應告知受測者檢測結果，並請其在唾液毒品快篩試劑執法紀錄表簽名確認。拒絕簽名時，應記明事由。

交通部表示，目前警察機關使用唾液毒品快篩試劑檢測並無適法性的問題，不過為提高該執法檢測法律位階，交通部本次修法在明確取締毒駕的實務執法程序，將以今年底前完成修法為目標。

根據規定，若民眾拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，可處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。若汽車駕駛人於10年內第二次拒測，可處36萬元罰鍰，第三次以上者按前次加罰18萬元，吊銷駕駛執照，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，並吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

租賃車業者若已盡告知相關處罰規定之義務，汽機車駕駛人仍有毒駕和拒測情形者，可依所處罰鍰加罰二分之一。慢車駕駛人拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，可處4800元罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」
豪雨狂炸！汐止康寧街邊坡「坍塌範圍擴大」　住戶緊急撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

傳越南疫苗可防非洲豬瘟 　專家打臉「沒效」：養豬戶別輕信

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

快訊／台中驚爆非洲豬瘟！彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐

連戰二媳婦曝「15年豪門婚姻」內幕：起初很不習慣！婆婆反對早婚

高鐵11/7起「周末短期增班」147班　周五開放訂票

男星閃兵偽造高血壓！「痛苦過程曝光」快爆了　醫嘆：恐回不來

林志穎一出道就爆紅「20歲巔峰期入伍2年」！PTT讚爆：真男人

2航空申請調漲「國內線」票價！26年未檢討　民航局：會綜合評估

打蚊子總失敗？　達人曝「1手勢」成功率激升

台中疑爆非洲豬瘟！　陳其邁下令：高雄啟動5作為全面防堵

傳越南疫苗可防非洲豬瘟 　專家打臉「沒效」：養豬戶別輕信

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著爆乳網紅女友開房間

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

「明道條款」催眾偶像入伍　陸軍儀隊魔鬼操練甩閃兵

韓國偶像「再紅也不敢閃兵」！嚴重到人生全毀　她揭真實2案例超慘代價

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

生活熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

「炫富始祖」是她！　結局被打臉

6種女人易得乳癌！　醫示警了

今晨「國家警報大響」驚醒　已觀測7.5米巨浪

更多熱門

相關新聞

馬太鞍溪便道遭淹、護欄被沖倒　陳世凱：中午前恢復

馬太鞍溪便道遭淹、護欄被沖倒　陳世凱：中午前恢復

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪上游昨(21)日再出現新的堰塞湖，昨晚9時許溢流，一度淹沒剛搶通的馬太鞍溪橋便道橋面，衝倒紐澤西護欄，交通部長陳世凱表示，馬太鞍溪便道施作時涵管曾加固，目前相當穩固，今水退後已進場清潔泥濘和復位紐澤西護欄，預計今天中午前可將路面恢復。

馬太鞍溪臨時便道一度遭淹沒　交通部：沒被沖毀、涵管無損

馬太鞍溪臨時便道一度遭淹沒　交通部：沒被沖毀、涵管無損

「一年闖紅燈3次」明年3月起強制回訓　交通部公布11種違規樣態

「一年闖紅燈3次」明年3月起強制回訓　交通部公布11種違規樣態

老屋公基金快見底！　建商駁議員提案指「羊毛出在羊身上」

老屋公基金快見底！　建商駁議員提案指「羊毛出在羊身上」

網傳警追酒駕壓壞盆栽？南警澄清無追逐、駕駛拒測無照遭開罰

網傳警追酒駕壓壞盆栽？南警澄清無追逐、駕駛拒測無照遭開罰

關鍵字：

毒品唾液快篩檢測交通部毒駕修法拒測罰鍰

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞親揭和阿Ken真實關係

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面