交通部年底前修法「唾液快篩抓毒駕3程序」　拒測罰18萬吊照

▲毒駕交通事故頻傳。（資料圖／記者張君豪翻攝）

記者李姿慧／台北報導

吸食毒品後駕車案件攀升，成為街頭不定時炸彈，警方研擬引進唾液毒品快篩，3分鐘內就可檢測出爐，交通部本周也預告修法，將明訂唾液毒品快篩檢測3大程序，包括要向受測者說明和告知判讀方式時間等，且全程要錄影，預計年底前完成修法，民眾若拒測，將可罰18萬元並吊銷駕照、吊扣車牌2年。

為推動唾液毒品快篩試劑成為第一線員警執法檢測工具，並明確對車輛駕駛人實施唾液毒品快篩試劑測試檢定之相關檢測，以及拒絕配合實施測試檢定處置等程序，交通部本周預告修正「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據交通部修法規劃，修法將明訂以唾液毒品快篩試劑檢測者，其實施檢測過程應全程連續錄影，並要依照三大程序處理，包括實施檢測，應於攔檢現場為之。但於現場無法或不宜實施檢測時，得向受測者說明，請其至勤務處所或適當場所檢測。

其次要告知受測者唾液毒品快篩試劑產品有效期限、檢測流程、檢出結果判讀方式及有效判讀時間；此外，因唾液毒品快篩試劑產品問題或受測者未符合檢測流程，致檢測失敗，應向受測者說明檢測失敗原因，請其重新接受檢測。檢測後，應告知受測者檢測結果，並請其在唾液毒品快篩試劑執法紀錄表簽名確認。拒絕簽名時，應記明事由。

交通部表示，目前警察機關使用唾液毒品快篩試劑檢測並無適法性的問題，不過為提高該執法檢測法律位階，交通部本次修法在明確取締毒駕的實務執法程序，將以今年底前完成修法為目標。

根據規定，若民眾拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，可處18萬元罰鍰，吊銷駕駛執照及吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。若汽車駕駛人於10年內第二次拒測，可處36萬元罰鍰，第三次以上者按前次加罰18萬元，吊銷駕駛執照，公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實，並吊扣該車輛牌照2年；肇事致人重傷或死亡者，並得沒入車輛。

租賃車業者若已盡告知相關處罰規定之義務，汽機車駕駛人仍有毒駕和拒測情形者，可依所處罰鍰加罰二分之一。慢車駕駛人拒絕接受唾液毒品快篩試劑測試檢定者，可處4800元罰鍰，並當場禁止其駕駛；駕駛微型電動二輪車者，並當場移置保管該微型電動二輪車。