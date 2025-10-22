　
台男星「只因4字」選擇閃兵！陳柏霖老粉搖頭嘆：不會再看了

▲▼國防部直升機落地訓練暨全民國防教育參訪,特戰小組實施空中突擊作戰解救人質。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

閃兵話題延燒，粉專「飛鳥7年級大叔的冷笑話」就表示，大多數男性都把當兵視為人生的關卡，「你的人生連面對中斷暫停一下的勇氣都沒有，還用這種方法閃兵役，說實話我非常的不齒」，不會再支持閃兵藝人，「因為在我心中他們是最沒有勇氣的人了，這樣的人我還看他的東西幹嘛？」

「飛鳥7年級大叔的冷笑話」以「為什麼韓國人不敢閃兵？」為題發文，指出近期陳柏霖、Energy坤達及修杰楷等藝人爆出閃兵。他觀察這次罵聲不如以往激烈，質疑是「大家膩了」，還是因為這幾位人氣太高。他坦言自己喜歡陳柏霖，「從《藍色大門》就看他」。

他也和朋友討論，為什麼有那麼多人在台灣要閃兵，且還要鋌而走險犯法？他認為，有部分原因可能是罪不夠重，「過了服役的年齡了，應該不會像王大陸一樣被抓去當兵，大概緩刑或罰錢之類的就結束這回合了吧？」

話鋒一轉，他直呼閃兵這件事在韓國不可能發生，因為兩國在服兵役文化上差異極大，「在韓國你沒當兵，會被人瞧不起，甚至身敗名裂。」他舉例，「有明星因不想回韓國當兵，搞到演藝事業全毀，連入境都不行。」反觀台灣，「就算有人沒當兵，也不會影響社會評價，甚至覺得很正常。」他直言，台灣當兵的氛圍是「沒啥用、浪費時間」，因此閃兵反而成了有本事的象徵。

他進一步提到，韓國男生多在大學唸一半時休學去當兵，「當完再回來繼續學業，像《我的野蠻女友》男主角牽牛就是如此。」在他眼中，韓國人把當兵視為「人生的重要階段」，而不是可以規避的義務。「不要誤會，我沒有說哪個國家好或不好，但至少他們面對這件事的態度值得尊敬。」

他直嘆「我就想問，我就想中斷人生去當兵嗎？」他坦白，當兵過程確實無聊、辛苦，「我們也都在數饅頭」，但仍選擇勇敢面對，「很多人學業中斷，女朋友跑了，甚至本來要出國唸書的也錯過機會，很多很多…」

可大家都把當兵視為人生的關卡，「你的人生連面對中斷暫停一下的勇氣都沒有，還用這種方法閃兵役，說實話我非常的不齒」，直呼自己以後應該也不會再看閃兵藝人的任何東西了，包括任何綜藝節目和戲劇，廣告代言的東西也不會再買了。

他最後也忍不住開批，「因為在我心中他們是最沒有勇氣的人了，這樣的人我還看他的東西幹嘛？」「除非回去把兵當完啦！罰錢就過關算個屁？」

※本文獲「飛鳥7年級大叔的冷笑話」授權引用。

更多新聞
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

賈靜雯曝「修杰楷在孩子面前上銬」　警方澄清了

賈靜雯曝「修杰楷在孩子面前上銬」　警方澄清了

新北檢昨(21日)針對藝人閃兵案發動第三波拘提，將陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰等4人上銬帶回。據悉，檢警到修杰楷家中逮人時，僅有修杰楷、2個孩子與保母在家，人在外地的妻子賈靜雯更透過經紀公司發聲，心疼直指「爸爸修杰楷在孩子面前上銬」讓2個女兒受到驚嚇，對此，警方也發聲澄清，還原當時情況。

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

快訊／Energy書偉交保後首發文！

快訊／Energy書偉交保後首發文！

棒棒堂6人沒當兵奪金鐘　Cheap：獎勵閃兵？

棒棒堂6人沒當兵奪金鐘　Cheap：獎勵閃兵？

