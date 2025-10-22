第2波搜索「早討論如何應對」！坤達下機秒遭拘　反應曝光

記者陸運陞、黃資真／新北報導

新北地檢署針對藝人閃兵案展開第3波行動，涉案5名藝人中的Energy成員坤達，因節目錄影飛至加拿大溫哥華，直到今(22日)清晨6時許飛返桃園機場，才被拘提至永和分局。據悉，坤達在閃兵案第2波搜索時，就有跟經紀公司討論如何應對，但忙於工作而不了了之，如今決定坦然面對。

▲坤達返台後隨即被在機場等候的警方拘提至永和分局。（圖／記者陸運陞攝）



據了解，警方在桃園機場拘提坤達後，坤達在車上憂心忡忡詢問坐在旁邊的檢察官等等的流程，得知目前狀況後就沈默不語。其實在第2波搜索時，坤達就跟經紀公司討論要如何面對，因為忙於工作就沒後續，沒想到這麼快昨天拘票就到了，現在決定坦然面對。

藝人閃兵案源自於今年2月王大陸涉嫌偽造醫療證明閃兵，檢警從閃兵集團主嫌陳志明對話紀錄中，發現不僅1名藝人涉案，進一步調查蒐證後，於5月展開第2波行動，抓到陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石等9名藝人也涉嫌花錢閃兵。

新北檢又於昨日展開第3波行動，鎖定5位藝人、5位素人涉案，拘提陳柏霖、修杰楷、Energy書偉、棒棒堂小杰4名藝人到案，全數坦承犯罪，最終除了小杰以35萬交保外，其餘3人皆以50萬交保。Energy坤達則是正好在警方上門前，因節目外景拍攝出境，他抵達加拿大溫哥華得知此事後立即取消拍攝，訂機票返台。