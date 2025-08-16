沒有家族史！大學畢業男「罹患糖尿病」　醫師揪出主因

▲一名年輕的男學生因為覺得皮膚變差、容易疲勞而就診，沒想到檢查才知已患有脂肪肝、糖尿病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

年輕人也會得糖尿病，千萬不要輕忽！肝膽腸胃科醫師錢政弘近日分享，一名備考研究所的男學生因為皮膚差而就診，沒想到經過檢查以後，這名學生除了有脂肪肝以外，空腹血糖、糖化血色素等數值，都已達到糖尿病的程度。

錢政弘在健康節目中分享，這名男學生先前跑來就診，是因為覺得皮膚變差、容易疲勞。當時他看了學生的資料，發現對方體重達90公斤，懷疑有脂肪肝，於是安排做了檢查。

沒想到，檢查結果出爐，男學生確實患有中度脂肪肝肝功能及ALT（丙氨酸轉氨酶，正常值通常為40U／L以下，數值升高代表肝臟可能發炎、受損）都高達200多。此外，男學生的血糖高達128、糖化血色素則為6.8，雖然沒有任何家族史，但以定義來說，已是糖尿病的程度。

男學生聽完以後當場嚇了一跳，原先以為只是變胖，沒想到年紀輕輕就已患病。錢政弘進一步詢問，才知道男學生大一時僅有70公斤，不過因為校園周遭美食太多，念完大學時已胖了10多公斤。

此外，為了備考研究所，男學生也天天熬夜、念書，讓錢政弘不禁懷疑，可能是因此才導致男學生的肝功能變差、脂肪肝增加。

錢政弘表示，脂肪肝與血糖是「惡性循環」的關係，血糖增加時會造成胰島素阻抗。而胰島素異常增加時，又會導致肝臟合成更多脂肪儲存起來，若是脂肪儲存愈多，又會造成更嚴重的胰島素阻抗，最後愈來愈難控制。

因此，錢政弘提醒這名學生，這已是健康問題，務必將體重減下來，否則不單單會出現糖尿病的併發症，肝臟也會提早出現肝硬化的症狀。後來男學生聽從錢政弘的建議，考完研究所以後，便開始運動、努力將體重減至78公斤，不但血糖恢復正常值，肝功能也開始慢慢恢復。