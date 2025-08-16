　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒有家族史！大學畢業男「罹患糖尿病」　醫師揪出主因

▲▼連假,運動,血糖,糖尿病,大吃。（圖／pixabay）

▲一名年輕的男學生因為覺得皮膚變差、容易疲勞而就診，沒想到檢查才知已患有脂肪肝、糖尿病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

年輕人也會得糖尿病，千萬不要輕忽！肝膽腸胃科醫師錢政弘近日分享，一名備考研究所的男學生因為皮膚差而就診，沒想到經過檢查以後，這名學生除了有脂肪肝以外，空腹血糖、糖化血色素等數值，都已達到糖尿病的程度。

錢政弘在健康節目中分享，這名男學生先前跑來就診，是因為覺得皮膚變差、容易疲勞。當時他看了學生的資料，發現對方體重達90公斤，懷疑有脂肪肝，於是安排做了檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，檢查結果出爐，男學生確實患有中度脂肪肝肝功能及ALT（丙氨酸轉氨酶，正常值通常為40U／L以下，數值升高代表肝臟可能發炎、受損）都高達200多。此外，男學生的血糖高達128、糖化血色素則為6.8，雖然沒有任何家族史，但以定義來說，已是糖尿病的程度。

▲▼血糖,糖尿病,血糖機。（圖／pixabay）

▲一名年輕的男學生因為覺得皮膚變差、容易疲勞而就診，沒想到檢查才知已患有脂肪肝、糖尿病。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

男學生聽完以後當場嚇了一跳，原先以為只是變胖，沒想到年紀輕輕就已患病。錢政弘進一步詢問，才知道男學生大一時僅有70公斤，不過因為校園周遭美食太多，念完大學時已胖了10多公斤。

此外，為了備考研究所，男學生也天天熬夜、念書，讓錢政弘不禁懷疑，可能是因此才導致男學生的肝功能變差、脂肪肝增加。

錢政弘表示，脂肪肝與血糖是「惡性循環」的關係，血糖增加時會造成胰島素阻抗。而胰島素異常增加時，又會導致肝臟合成更多脂肪儲存起來，若是脂肪儲存愈多，又會造成更嚴重的胰島素阻抗，最後愈來愈難控制。

因此，錢政弘提醒這名學生，這已是健康問題，務必將體重減下來，否則不單單會出現糖尿病的併發症，肝臟也會提早出現肝硬化的症狀。後來男學生聽從錢政弘的建議，考完研究所以後，便開始運動、努力將體重減至78公斤，不但血糖恢復正常值，肝功能也開始慢慢恢復。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 2 9261 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
俄法官慘死街頭！陰莖被割下塞口中
高雄工廠大火！火光濃煙竄天　消防派15車前往搶救
年輕女罹子宮內膜癌　靠3招殺光癌細胞！奇蹟逆轉人生
孫燕姿回台開唱　老公低調躲台下「竟被工作人員請走」
「跟麒麟交合才能斬鬼」！她被師父載到摩鐵性侵3次拍片　

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沒有家族史！大學畢業男「罹患糖尿病」　醫師揪出主因

年輕女罹子宮內膜癌心碎　靠3招殺光癌細胞！奇蹟逆轉人生

「國家漫畫博物館」首度國際展！手塚治虫：漫畫可降低戰爭發生

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

麵包50元就有！「最夯連鎖咖啡」變平價了　全場有感：2周吃4次

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

【捷運掏水果刀】男被抓罵X你媽 嗆警：我是廚師！下場超尷尬XD

【最新詐騙手法】假銀行寄信騙你卡被盜！網友差點中招QQ

【國3嚴重事故】廂型車追撞防撞車！　嘉義某國中棒球隊8傷送醫

【桃園工安意外】「50公尺吊臂」吊車翻覆！鐵條飛出擊中女路人

爸爸回家第一抱是誰？女兒爭輸媽媽崩潰大哭

沒有家族史！大學畢業男「罹患糖尿病」　醫師揪出主因

年輕女罹子宮內膜癌心碎　靠3招殺光癌細胞！奇蹟逆轉人生

「國家漫畫博物館」首度國際展！手塚治虫：漫畫可降低戰爭發生

離中秋還有52天！不二坊蛋黃酥又排隊了　還沒開門就擠滿人

最強戰袍！她穿「1款內衣」男友馬上有反應：還捨不得脫掉

麵包50元就有！「最夯連鎖咖啡」變平價了　全場有感：2周吃4次

雙低壓發展中「連3天午後雨區擴大」　南部降雨急又猛

快訊／大雷雨襲2縣市「防冰雹」　警戒範圍曝

台灣超市、賣場「1現象」大票心疼店員！集體籲改進：虐待別人

台中雞湯專賣店進駐中醫大商圈　金子半之助推七夕套餐

世運中華隊第3金出爐　江凱傑健力勇奪裝備中量級金牌

德國「國王湖」路線、必看景點攻略　上湖區玻璃鏡面山水太夢幻

沒暗號也會跑！43歲林智勝盜壘留名　開心到想「拔壘包」

中國將實施強制社保　未來「靈活就業」恐大增

高雄遊艇工廠火警！火光濃煙竄天　消防機器人、無人機出動

日女偶像曬「下班vs.上班」反差照！　年紀曝光1.8萬人看傻：騙人

沒有家族史！大學畢業男「罹患糖尿病」　醫師揪出主因

陳子豪初味全MVP舞台坦言有點晚了　葉總讚伍鐸好投、談牛棚瑕疵

楊貴媚赴大阪曝李安真面目！《飲食男女》滿漢全席塞便當　日觀眾看哭

富邦悍將難擺脫「8月魔咒」苦吞7連敗　兄弟7局灌6分9比6逆轉

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

生活熱門新聞

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

愛喝這飲品中風機率大增！醫：女性更明顯

成人展巧遇女同學「竟變超胸Coser」！比基尼裝扮嚇呆他

新竹5星餐廳突「無限期停業」：老闆過世了

下周可能又有颱風　專家：2低壓系統發展中

一年出國2次！請假「總被主管擋」他想離職了

搭廉航「帶1物登機」被禁止　她愣：第一次知道

家中狂飛小飛蟲　他教1招：只要一下午全消滅

正妹工程師「樸素穿搭」狂吸56萬朝聖！解放比基尼辣翻

36℃熱爆！　明起變天2地轟雷雨

國光8月底停開高雄墾丁6條路線　南部7車站恐撤站

林逸欣婚禮小物爆紅！補貨日、限購規則曝

男爬電塔拍照亡　李怡貞聯想到1事

更多熱門

相關新聞

台中28歲男突胸痛　確診急性心肌梗塞

台中28歲男突胸痛　確診急性心肌梗塞

台中市1名謝姓男子年僅28歲，但菸齡超過10年且習慣晚睡，今年6、7月突然出現胸悶、胸痛，經運動未見改善，趕緊與太太直奔醫院求診，台中醫院急診與重症醫療團隊檢查後，確定謝男是急性心肌梗塞，緊急進行心導管手術並裝上支架，才搶回一命。

每周吃3份薯條「糖尿病風險增20%」　研究：烤煮馬鈴薯沒威脅

每周吃3份薯條「糖尿病風險增20%」　研究：烤煮馬鈴薯沒威脅

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

28歲男查出大腸癌　醫嘆：年輕患者逐漸增加

科展涉抄襲　中一中女學霸「再度考上台大醫」！台大回應

科展涉抄襲　中一中女學霸「再度考上台大醫」！台大回應

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元

點亮學生「創業夢」邁特電子捐贈20萬元

關鍵字：

糖尿病年輕人肝脂肪肝學生

讀者迴響

熱門新聞

股價漲8成「下一座護國神山是它！」財經達人點2關鍵

即／台中8/19起又大停水　30萬戶受影響

瑤瑤運動穿太過分「男師起反應」

海歸女拿「沾精內褲提告情歌才子」

川普：習近平告訴我　只要我還是總統就不會對台灣動手

颱風天揪夜唱…屏東24歲女騎車追尾　慘死畫面曝

即／土城逆子砍媽媽再自殘　母親送醫不治

Sandy遲到10分「經紀人一一彎腰屈膝道歉」

獨家／「AV女優接客價碼」網瘋傳　TRE執行長揭真相：女優每天累爆了

即／國3汐止連環撞！遊覽車頭破洞　7人送醫

Lisa依偎他親暱躺床上！對象是超大咖男星　情侶日常456萬人朝聖

認「823不可能有一席被罷」　周玉蔻怒轟2部長、竹北市長害慘罷免

懷胎5月孕婦被殺死！男伴遭斬首「頭顱插欄杆上」　

美前國務顧問再出招：重新定義台灣

98歲爺爺賣饅頭「凌晨2點就起床準備」

更多

最夯影音

更多

【噓～別說了】護士給熬夜新生兒"講道理"　他1手勢反骨回擊

泰勒絲合體男友錄Podcast　大方放閃..眼神都是愛！

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

【整台飛起】撞防撞車瞬間！廂型車重摔 棒球隊8傷送醫

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面