《台東縣百歲人瑞故事寫真書》　饒慶鈴與市長共同開箱





▲台東縣長饒慶鈴開箱人瑞故事寫真書。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

「家有一老如有一寶」，今年重陽節前夕，台東縣政府製作的《2025台東縣百歲人瑞故事寫真書──那海》於21日上午10點30分在桂田酒店三樓舉辦新書發表會。活動邀請了唐春梅、歐陽中、吳木村等縣內百歲人瑞、家屬及各界嘉賓出席，縣長饒慶鈴與台東市長陳銘風共同開箱今年的人瑞故事寫真專書。饒慶鈴表示，縣府已連續五年收錄近百位長者生命故事，透過影像與文字呈現長者跨越世代的堅韌與智慧。

饒慶鈴指出，台東縣已正式進入超高齡社會，截至114年8月底，全縣65歲以上長者已達4萬3,155人，佔總人口20.65%，其中百歲以上人瑞逐年攀升，今年共計77位。《那海》收錄24位人瑞故事，許多人瑞仍活躍於社區關懷據點與文健站上課，縣府鼓勵長輩走出家門、交朋友並就近參與活動，以維持健康與活力。

人瑞代表智慧與經驗，世代傳承除了口述外，文字與影像是最佳的文化見證。自110年起，縣府先後出版《百歲大吉》、《路‧百歲豐華行》、《時間的河》、《那山‧溫情百歲》，以及今年的《那海》，訪問並拍攝近百位人瑞的生命足跡。書中不僅呈現農耕歲月、族群文化與生活哲理，也記錄日常生活：有人瑞自行料理三餐、有人每日閱讀報紙、有人於據點學習新知、也有人能揮毫或拉二胡，展現「活到老、學到老」的風采。縣府期盼透過這些寫真書，將文化與歷史留存給後代，汲取長者寶貴生命經驗，並展望未來，打造台東美麗且宜居的城鄉願景。

社會處陳淑蘭處長表示，近五年的故事寫真書曾於9月底參加「第六屆國際照顧博覽會」展出，現場獲得各界好評。其中一位曾受訪的人瑞，其孫子在會場意外發現過世祖輩的故事被收錄於寫真書，既感動又驚喜，向縣府人員表達索取珍藏的期望，也肯定縣府的用心，充分展現寫真書承載的世代情感與文化價值。

發表會現場，人瑞吳木村演奏二胡曲《望春風》，讓現場賓客沉浸於時光記憶。會場同時播放影像、照片花絮，呈現人瑞多采多姿的生活樣貌，並邀請一位阿嬤分享生活趣事。金曲歌王施文彬也應邀為百歲人瑞及嘉賓演唱，縣長饒慶鈴更與其合唱《傷心酒店》，獲得滿堂彩。

陳淑蘭強調，長者照顧與健康促進是縣府施政重點。除每年出版人瑞寫真書致敬長者外，縣府亦積極推動高齡友善政策，包括社區關懷據點、長青學苑、青銀共學共居，以及重陽敬老禮金、全國最高台東卡乘車補助、健康檢查、智能守護及敬老好視力專案等多元福利，打造「共生社區型據點」照顧模式，讓長者獲得全方位支持，照顧者亦能適時獲得喘息。