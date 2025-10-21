桃市本土登革熱累計7例　市府衛生局籲落實「巡倒清刷」防堵

▲桃園市近期累計7例本土登革熱確診個案，衛生局加強消毒作業。（圖／桃園市衛生局提供，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園市近期出現7例本土登革熱確診個案，市府持續跨局處合作進行家戶內外化學防治及環境孳清工作，全力防堵疫情擴散。市府衛生局提醒，本週末受東北季風影響，桃園地區仍將有間歇性降雨，目前仍處登革熱監測期，病媒蚊活動尚未完全停止，雨後積水更容易形成病媒蚊孳生環境，增加疫情傳播風險，籲請市民朋友務必落實「巡、倒、清、刷」，共同防堵登革熱。

衛生局指出，登革熱主要經由白線斑蚊叮咬傳播，蚊卵可在潮濕環境下存活，只要氣溫達攝氏20度以上就可能孵化，即使天氣轉涼，若環境中有積水，例如花盆底盤、桶槽、帆布皺褶、屋後水溝或廢棄容器，仍容易孳生病媒蚊。

衛生局統計，自今年9月28日本土登革熱疫情開始，市府各局處動員超過2,000餘人次，清除1萬7,458個積水容器，市民應每週至少一次檢視居家與戶外環境，落實「巡查、倒水、清除、刷洗」等四步驟，徹底清除病媒蚊孳生源。對於未落實孳清經查獲者，將依《傳染病防治法》規定裁處，最高可處新臺幣1萬5,000元罰鍰。

衛生局強調，登革熱確診症狀包括發燒、頭痛、後眼窩痛、關節肌肉疼痛及出疹等，若有疑似症狀，應及早就醫，並主動告知旅遊史或活動地點，以利診斷與防治。相關登革熱NS1快篩合約院所名單可至桃園市政府衛生局網站查詢：（https://reurl.cc/pYoVxd）。民眾如有防疫疑問，可至衛生局官網：（http://dph.tycg.gov.tw/）或撥打24小時防疫專線：0800-033-355洽詢。