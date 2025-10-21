連續開車6小時　陸大叔「肺栓塞」緊急送醫

▲大叔因罹患肺栓塞送醫治療。（圖／翻攝西南醫院）



記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一名60歲男子因連續開車6個多小時，罹患肺栓塞，幸好就醫及時，在醫療團隊的搶救下撿回一命。

根據陸媒報導，60歲的王大叔連續開車6個多小時，隔天出現右側上胸部疼痛的症狀，並逐漸擴散到整個右側胸部；不過，短暫休息後，王大叔感覺症狀已緩解，就沒有特別在意。

不料，隨後幾天，王大叔的右胸不時出現疼痛症狀，甚至擴散到整個胸部，在家人的陪伴下，決定前往西南醫院就診。

考量了各項指標，以及王大叔的吸菸史，醫療團隊確定他患上了肺栓塞、程度為中高危，必須盡快介入取栓。在經過一連串的治療後，王大叔成功轉危為安，轉至普通病房繼續治療。

醫療團隊的陳永鋒教授表示，王大叔發病前經歷6個多小時車程，久坐不動加上中途沒喝什麼水，導致下肢血流緩慢，血液一直處於高凝狀態，使得下肢血液在血管內凝結成血塊。

陳永鋒指出，血塊脫落後隨著血流流向肺部，阻塞肺部多處血管血運，最終導致肺栓塞發生，「肺栓塞多為急性起病，常見症狀有突發的呼吸困難、劇烈胸痛、咳血、暈厥等，下肢深靜脈血栓是引起肺栓塞的主要血栓來源。」

陳永鋒提醒，預防肺栓塞的核心在於活動，長途駕車要定時停車活動，例如駕駛1至2小時，最好停車休息10至15 分鐘，下車走動，做踮腳尖、屈膝、抬腿等活動，促進下肢血液循環，避免血液淤積。

陳永鋒還說，開車時要穿寬鬆的褲子和襪子，避免穿過緊的衣物壓迫下肢血管，影響血液流動；此外，開車前和駕駛過程中可適量喝水，降低血液黏稠度，減少血栓形成風險。

陳永鋒強調，開車時若出現腿部腫脹、發麻，或胸部輕微疼痛，不要硬撐，應及時停車休息，若症狀未緩解，需盡快就醫檢查。