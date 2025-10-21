　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

連續開車6小時　陸大叔「肺栓塞」緊急送醫

▲▼連續開車6小時　陸大叔「肺栓塞」緊急送醫。（圖／翻攝西南醫院）

▲大叔因罹患肺栓塞送醫治療。（圖／翻攝西南醫院）

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶一名60歲男子因連續開車6個多小時，罹患肺栓塞，幸好就醫及時，在醫療團隊的搶救下撿回一命。

根據陸媒報導，60歲的王大叔連續開車6個多小時，隔天出現右側上胸部疼痛的症狀，並逐漸擴散到整個右側胸部；不過，短暫休息後，王大叔感覺症狀已緩解，就沒有特別在意。

不料，隨後幾天，王大叔的右胸不時出現疼痛症狀，甚至擴散到整個胸部，在家人的陪伴下，決定前往西南醫院就診。

考量了各項指標，以及王大叔的吸菸史，醫療團隊確定他患上了肺栓塞、程度為中高危，必須盡快介入取栓。在經過一連串的治療後，王大叔成功轉危為安，轉至普通病房繼續治療。

醫療團隊的陳永鋒教授表示，王大叔發病前經歷6個多小時車程，久坐不動加上中途沒喝什麼水，導致下肢血流緩慢，血液一直處於高凝狀態，使得下肢血液在血管內凝結成血塊。

陳永鋒指出，血塊脫落後隨著血流流向肺部，阻塞肺部多處血管血運，最終導致肺栓塞發生，「肺栓塞多為急性起病，常見症狀有突發的呼吸困難、劇烈胸痛、咳血、暈厥等，下肢深靜脈血栓是引起肺栓塞的主要血栓來源。」

陳永鋒提醒，預防肺栓塞的核心在於活動，長途駕車要定時停車活動，例如駕駛1至2小時，最好停車休息10至15 分鐘，下車走動，做踮腳尖、屈膝、抬腿等活動，促進下肢血液循環，避免血液淤積。

陳永鋒還說，開車時要穿寬鬆的褲子和襪子，避免穿過緊的衣物壓迫下肢血管，影響血液流動；此外，開車前和駕駛過程中可適量喝水，降低血液黏稠度，減少血栓形成風險。

陳永鋒強調，開車時若出現腿部腫脹、發麻，或胸部輕微疼痛，不要硬撐，應及時停車休息，若症狀未緩解，需盡快就醫檢查。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／坤達已搭機返台！抵台時間曝光　一落地將拘提
馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大
玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬
北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天
快訊／台中新光三越8F外牆玻璃破大洞
快訊／陳柏霖口罩脫了！微笑致謝：讓我面對年少取巧荒謬的選擇

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

連續開車6小時　陸大叔「肺栓塞」緊急送醫

楊振寧告別式傳在八寶山舉行　中共高官可能為其送行

羅浮宮搶案！館內眾人狂奔離場畫面曝　陸客嚇：保全大喊快跑

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

阿里、京東大動作進軍香港　分析：為拓展國際市場

28歲陸「饒舌歌手」車禍過世！　網嘆：9月才發新歌可惜了

新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

連續開車6小時　陸大叔「肺栓塞」緊急送醫

楊振寧告別式傳在八寶山舉行　中共高官可能為其送行

羅浮宮搶案！館內眾人狂奔離場畫面曝　陸客嚇：保全大喊快跑

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

川普討厭「盟友的剝削」　美學者：亞洲國家應對國防負責

阿里、京東大動作進軍香港　分析：為拓展國際市場

28歲陸「饒舌歌手」車禍過世！　網嘆：9月才發新歌可惜了

新買SU7借朋友開　10分鐘後接小米電話：撞爛了！

執行署嘉義分署攜手南區國稅局　合作宣導防詐騙活動

拋2026「重心放南台灣」　鄭麗文：黨中央要給這3藍委最大助力

每天多一點練習！「5件小事」讓你找回快樂　允許自己慢慢變好

日本新首相高市早苗「內閣名單」出爐　今晚上任！

快訊／坤達涉閃兵已搭機返台！「抵台時間」曝光　一落地將被拘提

越捷航空停租2架中國C909客機　曾是習近平訪越成果

台中旅展殺很大！業者推早鳥價　屬「馬」再折千

獨／31歲女縮胃腦病變「癱床包尿布」　名醫：她住院還吃麥當勞

力積電第三季每股虧損0.65元　看好記憶體動能延續到明年上半年

邱垂正：絕不屈服於中國武力威嚇　台灣永不投降

大陸熱門新聞

完全本土化！陸首款通用GPU晶片亮相　陸媒：歷史性突破

宇樹推出新機器人H2　首次擁有「仿生人臉」

陸學者：10年內沒收回台灣恐「永遠收不回」

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

新買SU7借朋友開　10分鐘後撞爛了

百貨公司廁所「年花87萬」才能解鎖！奢華內部曝光

28歲中國「饒舌歌手」遇車禍過世

陸名畫法拍估值1.47億人民幣 徐悲鴻「奔馬圖」尚無人出價

陸多家銀行出手了！　長期不動帳戶將被清理

陸住戶偷挖百坪地下室 鄰居大怒！整棟樓32戶牆面龜裂滲水

鄭麗文喊九二共識通關密碼　邱垂正：通到習近平統一？

陸女夜半上廁所　馬桶管道竄出蛇

30歲正妹「賣卡通煎餅」日賺超4000元

更多熱門

相關新聞

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜

台南公告第13批「恐怖駕駛」11人上榜

台南市政府為強化行車安全、遏止重大交通違規行為，21日公布第13批「高風險駕駛事件」名單，共11名駕駛人被列入，當中有3人涉及肇事逃逸致人死傷，駕照遭吊銷並於3年內不得重新考領。交通局表示，透過公開高風險駕駛事件資訊，盼提高社會警覺，助駕駛養成防禦駕駛觀念。

台鐵「2起人員資格不符」再挨罰　鐵道局祭120萬罰單

台鐵「2起人員資格不符」再挨罰　鐵道局祭120萬罰單

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　落跑率高

桃園推大客車駕駛「受訓即就業」　落跑率高

疑逼停女駕駛！台南小黃司機還下車理論

疑逼停女駕駛！台南小黃司機還下車理論

花蓮轎車撞飛路墩　酒駕男躲巷弄被揪出

花蓮轎車撞飛路墩　酒駕男躲巷弄被揪出

關鍵字：

開車駕駛肺栓塞

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

快訊／坤達認了閃兵！　緊急趕回台灣

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

黃子佼親口認「離婚孟耿如」！當庭求法官輕判

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面