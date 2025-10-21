　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／涉閃兵35萬交保！　小杰鞠躬點頭道歉了：過去年輕做錯事

▲小杰35萬元交保，2度微微鞠躬、點頭道歉。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲小杰35萬元交保，2度微微鞠躬、點頭道歉。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者陸運陞、陳以昇、戴若涵／新北報導

繼2月、5月搜索行動後，新北檢、永和分局21日再針對閃兵案進行第三波搜索行動，預計拘提10人（5藝人、5素人）到案，其中5人為知名藝人修杰楷、陳柏霖、Energy張書偉、「棒棒堂」小杰、Energy坤達，除了坤達飛加拿大錄製《玩很大》尚未返台外，其餘4人均已到案。

王大陸8月出庭時，律師要求當庭勘驗閃兵集團主嫌陳志明的手機，意外發現對話紀錄中曾點名陳柏霖，主嫌自稱「處理過陳柏霖、陳零九」、「可以去問他們」，檢警循線查出多名藝人涉案。

日前才憑藉「來吧！哪裡怕」勇奪金鐘實境節目主持人獎的棒棒堂，繼在前一波搜索行動中被抓，偽造血壓異常閃兵以50萬元金額交保的威廉之後，同團成員小杰21日也出事，他遭拘提後坦承，以30萬元金額，同樣偽造高血壓病歷免役閃兵。

▲小杰35萬元交保，2度微微鞠躬、點頭道歉。（圖／記者陳以昇攝，下同）

稍早小杰以35萬元金額交保，他受訪時表示，「對於過去年輕的時候做錯的事情，在這邊跟大家說聲抱歉，占用社會資源，我也會配合檢調調查，謝謝大家！」

面對記者提問，所以是承認有逃兵嗎？小杰則稱「我們都還在調查當中，但我剛剛都有實話跟檢察官說」，另針對先前宣稱家族遺傳疾病，小杰稱「是有的，等檢方調查完之後再跟大家說，先跟大家說聲抱歉。」

更多新聞
快訊／坤達已搭機返台！抵台時間曝光　一落地將拘提
馬太鞍「大小堰塞湖」最新空拍畫面曝！季連成：全球數一數二大
玻璃破大洞！台中新光三越8F「暫用膠帶補強」　危險區圍拒馬
北宜山區總雨量上看1100毫米　估豪雨還要下3天
快訊／台中新光三越8F外牆玻璃破大洞
快訊／陳柏霖口罩脫了！微笑致謝：讓我面對年少取巧荒謬的選擇

免費訂閱《ETtoday電子報》
