龍鳳齊現幸福滿潭！日月潭集團婚禮　30對新人穿越古今許終身

記者游瓊華／南投報導

秋陽灑落、湖光粼粼，日月潭文武廟前滿滿人潮。第48屆南投縣集團結婚10月17日在幸福湖畔登場，30對新人身著華麗中式禮服，一字排開，在鐘鼓齊鳴與掌聲中，攜手許下終身承諾。紅綢飄揚、霞帔生輝，喜氣洋洋的畫面，讓現場遊客直呼「像在看古裝電影！」

今年婚禮以「新中式」為主題，融合古典禮制與現代美學。新人們頭戴鳳冠、腳踏布履，步入紅毯的瞬間，宛如穿越時空回到盛唐。日月潭微風輕拂、鼓樂聲回盪，文武廟金瓦映照出一片金光，為婚禮增添一抹莊嚴華麗的色彩。

南投縣長許淑華一身淡金禮服現身會場，笑著為新人獻上祝福。她說，日月潭不只是觀光勝地，更是愛情的象徵，「希望每對新人未來回到這裡，都能想起今天的幸福模樣。」她強調，今年特別結合文化與觀光，讓婚禮不只是一場儀式，更是南投幸福城市的具體展現。

民政處指出，此次集團結婚自開放報名即秒殺額滿，30對新人除可享有新中式禮服租借、專業妝髮與婚紗攝影外，縣府更準備10多項南投好禮與小家電，象徵「幸福帶回家」。其中最大亮點，是由竹山紫南宮致贈的「金戒指」，金光閃閃、寓意吉祥。這枚金戒指取材自神明身上金牌，象徵月老與神明共同見證的祝福，期盼新人婚後平安富貴、白頭偕老。

婚禮結束後，新人們轉往埔里元首館御膳房共享喜宴，酒香與笑聲交織，愛情在餐桌間再添一層溫度。「我們第一次約會就在日月潭，今天能在同一個地方結婚，真的圓夢。」一對新人臉上洋溢著笑意。也有人說，從求婚、拍婚紗到結婚，全都在南投完成，覺得「這座城市見證我們的一切」。

南投縣政府表示，集團婚禮每年舉辦一次，今年更特別加入文化元素與在地禮贈，期盼讓更多情侶在山光水色間締結良緣。縣府強調，未來將持續推動「幸福南投」系列活動，讓南投不只是觀光地，更是愛情的起點。

