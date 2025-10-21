　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

光復連假「17處省道」易塞　國道客運85折「還有逾7成空位」

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲光復節連假，國道客運推出平均85折優惠。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

光復節3天連假周五（24日）開跑，公路局預測省道將有17處路段易塞，其中台61線西濱快速公路就有3處瓶頸，公路局也公布易塞時段，台65線國3土城交流道預估周五可能從上午7時塞到晚間7時，恐連塞12小時。另國道客運仍有7成以上空位可購票。

光復節連假10月24日至26日等3天假期自周五開跑，公路局預估主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，其中觀光旅遊車潮將於24日至25日湧現，返回工作地車潮則預估從25日下午至26日開始陸續出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局也預測連假期間有17處省道易塞，其中主要城際道路易壅塞的路段及時段，包括台1線水底寮至楓港北上路段，26日下午4時至6時較塞；台61線鳳鼻至香山南下路段，23日下午3時至晚間7時、24日上午8時至下午2時及25日中午12時至下午2時，以及北上的23日下午3時至晚間7時、24日上午11時至下午2時、25日下午4時至晚間7時及26日下午1時至6時等較塞。

▲▼光復連假省道易塞時段路段。（圖／公路局提供）

▲光復節連假省道易塞時段路段。（圖／公路局提供）

另台61線玄寶大橋南下路段為24日上午10時至下午3時較塞，北上路段則是26日下午3時至晚間8時易塞；台61線中彰大橋改建路段，南下則是23日下午5時至6時及24日上午9時至下午2時較塞，北上為25日下午3時至6時及26日下午3時至晚間8時等時段較塞。

公路局提醒，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，建議改走替代道路並依照改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等路段較塞。

▲▼光復連假省道易塞時段路段。（圖／公路局提供）

▲▼光復節連假省道易塞時段路段。（圖／公路局提供）

▲▼光復連假省道易塞時段路段。（圖／公路局提供）

重要觀光風景區鄰近路段包括台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段，預估連續假期車多壅塞。

公共運輸部分，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘84條國道客運路線可享票價85折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

公路局表示，光復節連假已協調各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及96萬座位數，各業者已自10月8日起開始販售預售票，截至10月20日全線國道客運總計已售出5.7萬張預售票，佔可售張數22.72%，其中西部計5.0萬張，佔25.04%；東部6,676張，佔13.40%，尚餘許多座位歡迎多利用。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400
監守自盜公債10.2億！台銀前襄理躲美國　通緝25年獲不起訴
LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明
快訊／坤達認了閃兵：不敢奢求原諒　緊急取消《玩很大》錄影趕回
閃兵4藝人「集體失憶」！　認找集團偽造病歷：忘記是誰介紹
快訊／流感增10死！最年輕40多歲男「住院5天亡」
尷尬了！小杰昔稱免役　揶揄威廉片段遭挖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

「有實力的根本就不怕當兵！」　他喊惡質：輕放只會有更多人模仿

1男星當兵「穿海巡服帥炸」戴眼鏡值勤照曝　網讚：勝過拍戲造型

LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明

台南1夜市倒了！南紡旁「大益夜市」經營2年　11／2結束營業

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」！全場跪了：兵役天花板

光復連假「17處省道」易塞　國道客運85折「還有逾7成空位」

東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

白菜泡水裡！豪雨農損逾200萬　農糧署、桃園農業局勘災助農民

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

「有實力的根本就不怕當兵！」　他喊惡質：輕放只會有更多人模仿

1男星當兵「穿海巡服帥炸」戴眼鏡值勤照曝　網讚：勝過拍戲造型

LIVE／台北總雨量上看1000毫米　氣象署最新說明

台南1夜市倒了！南紡旁「大益夜市」經營2年　11／2結束營業

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」！全場跪了：兵役天花板

光復連假「17處省道」易塞　國道客運85折「還有逾7成空位」

東北季風挾11級強陣風　氣象署：10級以上就相當危險

想知道他是不是對的人？試試這份在社群爆紅的「八次約會清單」

白菜泡水裡！豪雨農損逾200萬　農糧署、桃園農業局勘災助農民

幣安慈善聯合區塊鏈愛好者協會發起虛擬資產慈善計畫　捐贈逾350萬台幣予花蓮水災賑災

陸《新華字典》玩字舉例「玩女性」惹議　家長投訴：明顯物化歧視

IMF最新估算：台灣購買力平價人均GDP「超越南韓」　狠甩2萬美元

台藝人一堆閃兵「金城武免役還自願當兵」！入營受訓3天　登國慶表演

4陸劇同期開打！《水龍吟》造型撞霹靂布袋戲…《山河枕》原著禁忌戀

曼谷安納塔拉12月重新開幕、沈浸電影旅程　美諾集團4品牌新亮相

藍鳥小葛雷諾被讚「火力與大谷同等級」　兩人2021年爭過全壘打王

預言明年2月改組選舉戰鬥內閣　謝龍介：賴清德這任不會以政績取勝

必勝客「5大優惠」限時開跑　愛心切片比薩只送不賣

快訊／4縣市山區明天雨量達停班課標準　雙北24小時再下400毫米

五月天阿信乖乖立正站好　被吐槽：生活化一點好不好！

生活熱門新聞

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

修杰楷、陳柏霖都認閃兵！律師曝刑責差異

風神將轉向！　今明「大量降雨」

迷你保溫杯「喝2口就沒了」 大票人曝用途：超好用

新北沒放假被罵　議員：出不出門你可以決定

快訊／台北升級「超大豪雨」　7縣市豪大雨特報

今晚風最強！　「雨最大」地區曝

柯佳嬿準備公布得獎者！「1舉動」網讚爆

北部人做好準備！3天紫紅飆超大豪雨

小吃店血糖殺手　2類食物更是雙重碳水炸彈

一看鄭家純老公照片！陳沂喊「長得像九孔」

更多熱門

相關新聞

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

「南投原住民在一起」活動從光復節連假登場

為凝聚原住民族群力量、深化在地文化與產業串聯，南投縣政府將於光復節三天連假起，陸續舉辦「原之驛 Ba-Bu 樂園」開幕週揭幕×「原風流水席總舖師職人饗宴」、千人烤大豬活動×第二屆獵人盃傳統射箭賽、第二屆布農勇士定向越野挑戰賽 × 濁岸音樂會及mung・spi 聽・夢藝術節系列活動，將分別在名間原之驛、信義鄉人和村及埔里鎮登場。

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

台鐵光復節連假加開14列次　明天凌晨開放售票

光復鄉災後交通不便　2條免費接駁專車10/20上路

光復鄉災後交通不便　2條免費接駁專車10/20上路

成功警加強取締交通違規　三日交通大執法全面展開

成功警加強取締交通違規　三日交通大執法全面展開

國道竹南4車嚴重追撞！2人送醫1人意識不清

國道竹南4車嚴重追撞！2人送醫1人意識不清

關鍵字：

光復節交通省道易塞國道客運公路局

讀者迴響

熱門新聞

修杰楷涉閃兵遭拘提！　當替代役5個月

快訊／台北桃園入列　4縣市今雨量達停班課標準

即／修杰楷閃兵認了！花15萬「高血壓拚免役」

即／坤達涉閃兵今拘提「正好出境」！　柯佳嬿曝原因

賈靜雯跨海回應！2小孩目睹「修杰楷被警上銬」嚇傻

快訊／閃兵案第3波搜索！　修杰楷、陳柏霖遭拘提畫面曝光

雨彈狂炸北台灣　今日停班停課一次看

即／張書偉見警上門「早知有這天」：原本要自首但會怕

檢警拘提坤達撲空　柯佳嬿強忍情緒「讓警入屋搜索」

即／陳柏霖坦承閃兵！　花10萬元假裝高血壓

快訊／涉閃兵遭拘提！陳柏霖一早見警反應曝

氣象粉專「點名雙北市長」：該執行卻不做，乾脆廢掉

目睹老公遭警拘提！書偉認「原本要自首」謝京穎發聲了

「吳宗憲第4個女兒」認工作變少　遭冷凍一年吐心聲

四川航空轉降高雄　乘客被困機上2hrs爆氣怒罵

更多

最夯影音

更多
東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

陳喬恩放閃Alan「睡覺被他親醒」！　被好友告知「老公有私生子」親自闢謠

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面