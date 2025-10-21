光復連假「17處省道」易塞　國道客運85折「還有逾7成空位」

▲光復節連假，國道客運推出平均85折優惠。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

光復節3天連假周五（24日）開跑，公路局預測省道將有17處路段易塞，其中台61線西濱快速公路就有3處瓶頸，公路局也公布易塞時段，台65線國3土城交流道預估周五可能從上午7時塞到晚間7時，恐連塞12小時。另國道客運仍有7成以上空位可購票。

光復節連假10月24日至26日等3天假期自周五開跑，公路局預估主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮，其中觀光旅遊車潮將於24日至25日湧現，返回工作地車潮則預估從25日下午至26日開始陸續出現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路局也預測連假期間有17處省道易塞，其中主要城際道路易壅塞的路段及時段，包括台1線水底寮至楓港北上路段，26日下午4時至6時較塞；台61線鳳鼻至香山南下路段，23日下午3時至晚間7時、24日上午8時至下午2時及25日中午12時至下午2時，以及北上的23日下午3時至晚間7時、24日上午11時至下午2時、25日下午4時至晚間7時及26日下午1時至6時等較塞。

▲光復節連假省道易塞時段路段。（圖／公路局提供）

另台61線玄寶大橋南下路段為24日上午10時至下午3時較塞，北上路段則是26日下午3時至晚間8時易塞；台61線中彰大橋改建路段，南下則是23日下午5時至6時及24日上午9時至下午2時較塞，北上為25日下午3時至6時及26日下午3時至晚間8時等時段較塞。

公路局提醒，台61線玄寶大橋及中彰大橋路段因改建施工影響，預估連假期間將有車多壅塞情形，建議改走替代道路並依照改道標誌行駛，避免塞於車陣中。

至於銜接國道的台64線中和交流道、台65線土城交流道、台74線台中快官~成功路段及大里二~霧峰路段、台18線中埔交流道、台86線歸仁交流道、仁德系統及台88線鳳山至五甲路段等路段較塞。

▲▼光復節連假省道易塞時段路段。（圖／公路局提供）

重要觀光風景區鄰近路段包括台2線福隆及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線大溪~慈湖路段、台21線日月潭周邊路段、台3線古坑~梅山路段，預估連續假期車多壅塞。

公共運輸部分，為鼓勵返鄉出遊的民眾搭乘客運，公路局於連假期間推出多項公共運輸優惠措施，民眾搭乘84條國道客運路線可享票價85折優惠，且凡搭乘台鐵、高鐵、國道客運10小時內轉乘在地市區公車亦可享一段票或基本里程免費優惠。

公路局表示，光復節連假已協調各國道業者籌措運能，總計提供2.8萬班次及96萬座位數，各業者已自10月8日起開始販售預售票，截至10月20日全線國道客運總計已售出5.7萬張預售票，佔可售張數22.72%，其中西部計5.0萬張，佔25.04%；東部6,676張，佔13.40%，尚餘許多座位歡迎多利用。