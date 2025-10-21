愛不到瘋狂騷擾！設計師癡纏15年不罷休　女子崩潰報警

▲北市1名男子愛慕1名女子從2009追纏到2024年。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名設計師自2009年起便持續對1名女子傳送追求訊息，即便遭明確拒絕，仍多年不死心，更在短短3個月內不斷以簡訊、電話聯繫對方，甚至打電話到她的公司。士林地院認為這些行為已構成違反《跟蹤騷擾防制法》的「反覆干擾」，判處拘役50日，可易科罰金，每日1000元。

判決指出，被告與女子並無交情，早在2009年10月就曾透過通訊軟體主動聯絡並示好，遭拒後仍不時嘗試接近。2024年9月17日至12月17日間，他再度展開密集騷擾行動，以簡訊、電話聯繫對方，甚至撥打至公司，讓女子心生畏懼、生活與工作均受影響。

根據紀錄，男子先在9月17日傳送道歉訊息，坦言「昨晚突如其來的電話」，顯示聯絡早已多次；11月19日再發長篇簡訊，自述生活困境並盛讚女子；12月1日更在短時間內連打5通電話，並傳「歡迎恨我就告我！」挑釁語氣的訊息；12月7日又再度撥打手機；12月17日則傳簡訊承認「打到妳公司」，當日下午還兩度致電公司。女子因長期困擾報警提告。

被告在審理中否認犯罪，辯稱並無惡意，「不認為行為已達到跟蹤騷擾的程度」，僅想單純聯絡。但法官認為，他早已知道對方拒絕往來，甚至收過《跟騷法》條文連結，卻仍反覆聯絡、頻率異常，足以對被害人造成心理壓力與恐懼。

法院審酌被告行為明顯符合《跟騷法》第3條第1項第4款「以電話、電子通訊等方式進行干擾」的要件，並依第18條量刑。法官考量其身心狀況、經濟能力與照顧母親背景，但也注意到其否認犯行、缺乏悔意，判處拘役50日，得以每日1000元易科罰金。