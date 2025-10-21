　
政治

國際危機組織籲歐盟攜手台灣嚇阻中國　外交部樂見：助整體韌性

▲▼外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（圖／記者詹詠淇攝）

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

「國際危機組織」近期在報告中建議歐盟，借鑑俄羅斯行動教訓，並協助台灣強化面對中國混合戰術的韌性，同時也從中吸取經驗，強化自身能力。對此，外交部發言人蕭光偉今（21日）表示，樂見各界持續關注台海與印太安全議題，也期盼與歐方在既有良好的合作基礎上，持續深化資訊安全、認知作戰、防制境外資訊操弄與干預及民主治理等面向的交流，此舉將有助於持續共同強化台歐民主社會面對混合威脅的整體韌性。

總部位於布魯塞爾的「國際危機組織」（International Crisis Group, ICG）在近期發布的報告中指出，中國增加了對台壓力，並建議歐盟應借鑑俄羅斯在歐洲東側行動帶來的經驗以及教訓，協助台灣強化面對中國在台海運用混合戰術時的韌性，同時也應從台灣因應中國的經驗中，吸取經驗學習，以強化歐洲自身能力。

外交部今（21日）上午舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部北美司司長王良玉進行業務簡報。 媒體關心，台灣是否願意並開放與歐盟依據「國際危機組織」報告建議展開相關合作？

蕭光偉回應，關於這一點，理念相近的民主國家相互扶持、協助是應該的，也是必要的。面對威權專制政權不斷破壞與挑戰以規則為基礎的國際秩序，政府長期以來的態度就是國際社會上所有的民主國家都應該團結一致、共同因應。

蕭光偉指出，外交部長林佳龍今年9月在「華沙安全論壇」就已經呼籲台歐攜手共同合作。也就是在地緣政治的變局中，民主國家應團結合作，共同再造全球民主供應鏈，而台灣也會是歐洲與全球值得信賴的關鍵夥伴。

蕭光偉說，外交部樂見歐洲的相關組織及智庫等各界持續關注台海與印太安全議題，也期盼與歐方在既有良好的合作基礎上，持續深化資訊安全、認知作戰、防制境外資訊操弄與干預（FIMI）及民主治理等面向的交流，此舉將有助於持續共同強化台歐民主社會面對混合威脅的整體韌性。

 
更多新聞
小薰曝鄭人碩入伍超狂經歷！被問小杰閃兵傻眼：我又不是他媽
修杰楷、陳柏霖「裝高血壓」閃兵　醫：數字太好偽造
快訊／才說棒棒堂「沒有兵役問題」就被小杰打臉　阿緯道歉了！
快訊／新堰塞湖畫面曝！　施工人員、住戶撤離
快訊／修杰楷、陳柏霖、書偉、小杰全認閃兵！　移送新北檢調查
快訊／土石流紅色警戒增至「3縣市22條」　1處防大規模崩塌
快訊／坤達不在台灣！吳宗憲證實飛加拿大錄《玩很大》哀嘆發聲
事業高峰期當兵的台灣4男星！楊祐寧：錢再賺就有

川習會擬談台灣議題　外交部這樣說

川習會擬談台灣議題　外交部這樣說

美國總統川普、中國國家主席習近平預計月底在南韓舉辦的亞太經合會（APEC）會晤，川普更預告，可能會把台灣納入川習會談判的議題。對此，外交部北美司司長王良玉今（21日）表示，川普政府上任後，已多次明確重申對台支持及美國長期的一貫政策，外交部將持續密切關注相關發展，並與美方保持溝通，確保台美關係穩定深化，及我國利益能獲得確實保障。

林佳龍應邀赴海牙智庫HCSS演說　倡議台歐攜手建立「非紅供應鏈」

林佳龍應邀赴海牙智庫HCSS演說　倡議台歐攜手建立「非紅供應鏈」

接見加拿大新任駐台代表　林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

接見加拿大新任駐台代表　林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

綠委批對南非晶片制裁若玩狼來了　國家尊嚴就不見

綠委批對南非晶片制裁若玩狼來了　國家尊嚴就不見

