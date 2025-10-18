林佳龍應邀赴海牙智庫HCSS演說　倡議台歐攜手建立「非紅供應鏈」

▲外交部長林佳龍應荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）邀請發表演說。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

外交部17日表示，外交部長林佳龍應荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）邀請，9月15日在海牙舉行的閉門午餐會中，以「台灣在歐洲戰略性『再工業化』中所扮演之角色」（Taiwan’s Role in the Strategic Reindustrialization of Europe）為題發表專題演說，約40名各界人士參與並交流。

林佳龍強調，威權國家的合作對民主自由的國際秩序造成破壞，民主國家應團結互助建立「非紅供應鏈」，而「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T），是歐洲供應鏈重組的最佳夥伴。

在HCSS演講後，林佳龍於9月29日在「華沙安全論壇」（WSF）重申，台灣是歐洲推動「歐洲再武裝」（ReArm Europe）及「再工業化」不可或缺的夥伴，呼籲台歐共同在賴總統推動的「五大信賴產業」、「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」等面向加強合作。

外交部強調，將在台歐具備共同民主價值的基礎上，持續積極推動深化雙方關係，攜手捍衛歐洲與印太地區的和平、穩定與繁榮。