　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林佳龍應邀赴海牙智庫HCSS演說　倡議台歐攜手建立「非紅供應鏈」

▲▼外交部長林佳龍應荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）邀請發表演說。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍應荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）邀請發表演說。（圖／外交部提供）

記者杜冠霖／台北報導

外交部17日表示，外交部長林佳龍應荷蘭智庫「海牙策略研究中心」（HCSS）邀請，9月15日在海牙舉行的閉門午餐會中，以「台灣在歐洲戰略性『再工業化』中所扮演之角色」（Taiwan’s Role in the Strategic Reindustrialization of Europe）為題發表專題演說，約40名各界人士參與並交流。

林佳龍強調，威權國家的合作對民主自由的國際秩序造成破壞，民主國家應團結互助建立「非紅供應鏈」，而「值得信賴的科技台灣」（Trusted Technology Taiwan, 3T），是歐洲供應鏈重組的最佳夥伴。

在HCSS演講後，林佳龍於9月29日在「華沙安全論壇」（WSF）重申，台灣是歐洲推動「歐洲再武裝」（ReArm Europe）及「再工業化」不可或缺的夥伴，呼籲台歐共同在賴總統推動的「五大信賴產業」、「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」等面向加強合作。

外交部強調，將在台歐具備共同民主價值的基礎上，持續積極推動深化雙方關係，攜手捍衛歐洲與印太地區的和平、穩定與繁榮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
580 2 7819 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
小S突痛哭「S媽傳催淚訊息」！曝具俊曄家滿滿大S　公開想完成
快訊／大谷翔平首局炸裂！先飆3K再轟446英尺全壘打
太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪「堰塞湖溢流」淹進靳珩隧道影片曝
「柬埔寨南韓女」外貌曝光！　影片自稱：對這裡充滿愛
快訊／川普簽新令！　11月起進口中重型卡車課25%關稅
小S首鬆口復出時間！悲認不敢面對跨年　原因全場噴淚
輝達北士科用地爭議！　新壽開「3條件」同意第三方鑑價
昔日王子今淪棄子！　安德魯陷「淫魔富商」醜聞退出皇室

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

國民黨主席選戰前夕　35架次共機艦出海擾台

為台北市長選戰熱身？　林右昌起手式訪美拜會產業僑界取經

林佳龍應邀赴海牙智庫HCSS演說　倡議台歐攜手建立「非紅供應鏈」

美國進步中心訪團拜會民進黨　徐國勇：感謝跨黨派挺台

國民黨主席選舉登場！33萬黨員投票下午4點截止　11／1全代會交接

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」跟進新加坡　綠委氣炸反對：人權倒退

被問50％晶片產能轉美國　蕭美琴：產業布局非一夕可成

又形成堰塞湖！　內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

國民黨最新內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

花蓮立霧溪新堰塞湖「有溢流風險」！　林業署發布紅色警戒

國民黨主席選戰前夕　35架次共機艦出海擾台

為台北市長選戰熱身？　林右昌起手式訪美拜會產業僑界取經

林佳龍應邀赴海牙智庫HCSS演說　倡議台歐攜手建立「非紅供應鏈」

美國進步中心訪團拜會民進黨　徐國勇：感謝跨黨派挺台

國民黨主席選舉登場！33萬黨員投票下午4點截止　11／1全代會交接

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」跟進新加坡　綠委氣炸反對：人權倒退

被問50％晶片產能轉美國　蕭美琴：產業布局非一夕可成

又形成堰塞湖！　內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

國民黨最新內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

國民黨主席選戰前夕　35架次共機艦出海擾台

BMW 3系列50歲了！台灣「50週年旅行車限量款」配備流出

首片美製Blackwell晶圓誕生　黃仁勳現身台積電亞利桑那廠慶祝

做事全憑心情、不顧大局的三大星座！TOP 1只關心當下爽快　結果不重要

GUCCI中山旗艦店養蚊6年　驚人月租、大咖房東曝光

為台北市長選戰熱身？　林右昌起手式訪美拜會產業僑界取經

【周焦點】進口MPV不用90萬　TOYOTA越野休旅登場　賓士電動車200萬內

大谷翔平首局就炸裂！先飆3K再轟446英尺全壘打突破低潮

小S復出奪獎全場哭了！　阿信、楊丞琳、吳青峰深夜發聲力挺超暖

光啟高中CRG國際卡丁車基地揭牌　何志偉勉技職教育創新與國際接軌

【泰格與雪兒】劈腿情侶

政治熱門新聞

洪孟楷提「詐騙犯鞭刑」　綠委怒：人權倒退

藍委控監院「5分鐘開7會編134.9萬餐費」　監察院還原時序：深感遺憾

50％晶片產能轉美國？蕭美琴：布局非一夕可成

內政部：太魯閣國家公園全區封閉「民眾全數撤離」

新壽突辦T17、18開工典禮　蔣萬安：有我動土的金鏟才有效

藍內參民調曝　鄭麗文支持度32.4%狠甩郝龍斌21.6%

要基層「交出臉書帳號」　高雄三民區長遭拔官

缺工太嚴重！卓榮泰預告擴大引進移工

快訊／普發1萬朝野無異議三讀通過　11月上旬執行

即／國民黨主席之爭　盧秀燕明11：40投票

國民黨主席選舉登場！33萬黨員投票下午4點截止　11／1全代會交接

花蓮出現新堰塞湖！賴清德高度關切　指示全面啟動應變機制

新壽T17、T18今辦動工典禮　郝龍斌提合約：可笑愚昧適可而止

市長好帥！蔣萬安逛台南婆媽嗨翻　大啖75年老字號滷肉飯

更多熱門

相關新聞

接見加拿大新任駐台代表　林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

接見加拿大新任駐台代表　林佳龍：「貿易合作架構協議」穩健推進中

外交部長林佳龍昨（16）日於外交部與加拿大新任駐台代表何曼麗（Marie-Louise Hannan）會晤，並就台加關係與經貿合作廣泛交換意見。林佳龍表示，台加關係近年快速進步、兩國合作持續深化，並已簽署多項合作協議，外界關注的「貿易合作架構協議」僅因加方舉行聯邦大選而稍微落後，仍持續穩健推進中，兩國將持續以「堆積木」的方式，穩健推進雙方經濟領域的合作。

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

與林佳龍不和？朝野點名吳釗燮　綠委轟「涉外人士」放話破壞團結　

綠委批對南非晶片制裁若玩狼來了　國家尊嚴就不見

綠委批對南非晶片制裁若玩狼來了　國家尊嚴就不見

台人赴德遭指是「中國通緝犯」盤查4小時　德方說法曝

台人赴德遭指是「中國通緝犯」盤查4小時　德方說法曝

嚇阻台海衝突？美國強化關島防衛系統　林佳龍這樣說

嚇阻台海衝突？美國強化關島防衛系統　林佳龍這樣說

關鍵字：

林佳龍台歐合作科技夥伴民主自由外交部

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

金鐘獎／小S哭著走出來！抱著蔡康永崩潰

男友突1舉動「晚上就會求歡」！一票妹子共鳴：超準

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

叫賣哥突約大牙見面「有事想請妳幫忙」

燕子口堰塞湖「水已溢流」　業者：下雨更麻煩

捐柯文哲500萬被笑「盤仔」　范有偉嘆：朋友跑光光

更多

最夯影音

更多
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」
Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面