記者陳家祥／台北報導

受「風神颱風」外圍環流及東北季風共伴影響，被台灣自20日開始下起驚人雨勢，一路延續到今（21日）上午，市區依舊大雨不斷。由於期盼的颱風假或是豪雨假未放成，不少網友留言灌爆台北市長蔣萬安臉書，今上午出席市政會議前受訪表示，「平地還沒有達到停班課標準」，今上午確實山區雨勢比較大，會持續關注。

▲北市大同區昌吉街路樹因風雨倒塌，警方呼籲民眾減速慢行通過 。（圖／記者張君豪翻攝）



眼見20日晚間8點宣布沒有放假，網友紛紛到蔣萬安臉書留言，「好的，咕嚕咕嚕咕嚕」、「咕嚕咕嚕，蔣不聽」、「匆匆忙忙，連滾帶爬」、「市長，麻煩您明天早上騎車上班」、「學長你可以來政大看一下嗎？我真的拜託你，不然你就一人發一個橡皮艇」、「你真的給我騎車上班看看欸」、「咕嚕咕嚕咕嚕」。

蔣萬安今上午受訪表示，根據氣象團隊專業預測，今天到明天大概在台北市就是迎風面山區雨勢較大，但是在平地還沒有達到停班課標準，所以就針對山區5所小學停班停課。今天早上雨勢一陣一陣，確實山區比較大，會持續關注，也會不斷跟氣象團隊溝通交換意見。

另外，北市災害防救辦公室澄清，針對網路傳言「達停班課標準沒放假」，根據中央氣象署預測資料，20日晚間8點預估台北市平地未來24小時雨量為150到250毫米，今日凌晨4點進一步下修到100到190毫米，皆未達350毫米的停班停課標準，「網傳台北市達標卻未放假並非事實」。另針對山區雨勢較大地區，陽明山5所小學宣布停班停課，並持續密切監測氣象變化，以市民安全為最高原則。

至於有媒體報導「北市平地最大降雨量428毫米」，北市災防辦說明，指的是從10月19日晚間6點至21日清晨7點，共計37小時累積雨量，停班停課則以氣象署發布的未來24小時累積雨量預測為認定標準，兩者並非同一概念，希望外界切勿誤解、混淆。