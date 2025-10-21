韓女怨台男「汗味太重」臭到無法逛街　兩派戰翻了

▲原PO轉述韓國女同事說法，稱台灣公共場所的男生汗味太重，「臭到逛不下去」。（示意圖／與本文無關／記者賴文萱攝）

夏日炎炎，進入車廂或電梯，常有異味撲鼻而來。一名男網友發文表示，他最近跟韓國女同事聊天，沒想到對方態度激動，抱怨台灣公共場合的男生汗味非常重，臭到根本逛不下去。貼文一出，鄉民看法兩極，不少人認為關鍵在於台男無「體味管理」意識，應試著用止汗劑，結果意外引發論戰。

原PO以「韓國同事：台灣男生超臭==」為題在PTT八卦版發文指出，一群韓國同事最近來台灣出差，他與其中一位女生聊天時，好奇問「台灣什麼事爛到令你們印象深刻？」結果對方突然情緒激動，一直抱怨台灣公共場所全是男生的汗味，根本逛不下去。

原PO說，女同事的語氣完全不像是演戲，應該是真的有被臭到，所以想詢問大家看法，「這是真的嗎？台灣男生真的都不注重自己味道嗎？有八卦嗎？」

不少鄉民看完頗有共鳴，「我男的也被臭過」、「好巧，我韓國同事也這樣說」、「無法反駁更多，台男會體味管理的少之又少」、「確實，看電影隔壁坐個臭男直接沒有觀影體驗」、「真的，尤其捷運高鐵上，又臭又油真的超噁」、「台男真的很愛製造毒氣，臭味+邊走邊抽菸」、「台灣學校應該必修體味管理」、「實話，臭到都要戴口罩」。

不過，也有人留言反駁，「韓國不會臭，只是剛好是溫帶國家」、「熱帶國家就是這樣，誰流汗不會臭？」、「台灣濕熱的天氣真的很容易讓人發臭」、「香港泰國更熱，人家也不臭啊」、「氣溫高濕度重，正常」、「韓國像台灣一樣潮濕的話，絕對更臭」。

對此，有鄉民不以為然地表示，「熱帶國家他們會噴香水」、「千萬不要牽拖緯度，接觸過泰國移工體味管理，做得比台男好」，並提出解方：「止汗劑真的有必要，日本那種抗菌的，用了之後衣服比較不會洗了還在臭」、「在那裡講香水的，查一下止汗劑好嗎？只要幾百而已」。