生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

韓女怨台男「汗味太重」臭到無法逛街　兩派戰翻了

▲▼強烈颱風瑪莉亞來勢洶洶，北北基、桃、竹、苗等7縣市下午4點起停班課，而北捷多站紛紛被下班人潮塞爆。（圖／記者賴文萱攝）

▲原PO轉述韓國女同事說法，稱台灣公共場所的男生汗味太重，「臭到逛不下去」。（示意圖／與本文無關／記者賴文萱攝）

網搜小組／柯沛辰報導

夏日炎炎，進入車廂或電梯，常有異味撲鼻而來。一名男網友發文表示，他最近跟韓國女同事聊天，沒想到對方態度激動，抱怨台灣公共場合的男生汗味非常重，臭到根本逛不下去。貼文一出，鄉民看法兩極，不少人認為關鍵在於台男無「體味管理」意識，應試著用止汗劑，結果意外引發論戰。

原PO以「韓國同事：台灣男生超臭==」為題在PTT八卦版發文指出，一群韓國同事最近來台灣出差，他與其中一位女生聊天時，好奇問「台灣什麼事爛到令你們印象深刻？」結果對方突然情緒激動，一直抱怨台灣公共場所全是男生的汗味，根本逛不下去。

原PO說，女同事的語氣完全不像是演戲，應該是真的有被臭到，所以想詢問大家看法，「這是真的嗎？台灣男生真的都不注重自己味道嗎？有八卦嗎？」

不少鄉民看完頗有共鳴，「我男的也被臭過」、「好巧，我韓國同事也這樣說」、「無法反駁更多，台男會體味管理的少之又少」、「確實，看電影隔壁坐個臭男直接沒有觀影體驗」、「真的，尤其捷運高鐵上，又臭又油真的超噁」、「台男真的很愛製造毒氣，臭味+邊走邊抽菸」、「台灣學校應該必修體味管理」、「實話，臭到都要戴口罩」。

不過，也有人留言反駁，「韓國不會臭，只是剛好是溫帶國家」、「熱帶國家就是這樣，誰流汗不會臭？」、「台灣濕熱的天氣真的很容易讓人發臭」、「香港泰國更熱，人家也不臭啊」、「氣溫高濕度重，正常」、「韓國像台灣一樣潮濕的話，絕對更臭」。

對此，有鄉民不以為然地表示，「熱帶國家他們會噴香水」、「千萬不要牽拖緯度，接觸過泰國移工體味管理，做得比台男好」，並提出解方：「止汗劑真的有必要，日本那種抗菌的，用了之後衣服比較不會洗了還在臭」、「在那裡講香水的，查一下止汗劑好嗎？只要幾百而已」。

10/19 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

氣味是你的穿搭第六感：乾淨男人的夏日武器

氣味是你的穿搭第六感：乾淨男人的夏日武器

在社群平台 Thread 上，不少人抱怨「台灣男生很臭」，這句話一度引發網友熱議。在空氣濕黏的台灣夏天，體味往往比你以為的更早一步讓人留下印象。不管你穿著多精緻、談吐多得體，若忽略了身上的氣味細節，往往在無聲之中就讓人悄悄扣分。

「台北夏天臭爆」妹子出門超痛苦！網懂：口罩擋不住

「台北夏天臭爆」妹子出門超痛苦！網懂：口罩擋不住

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

喵皇猛吸汗味背包　表情銷魂壞掉

「5種食物」少吃　幫助減少夏日汗味和體味

「5種食物」少吃　幫助減少夏日汗味和體味

夏天快到「大票怕爆1事」：整個臭上加臭

夏天快到「大票怕爆1事」：整個臭上加臭

體味管理汗臭汗味

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝

東北季風＋颱風共伴效應發威！雨勢緩和時間點曝
北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

北北基累積雨量上看1千毫米　晚間豪雨往東「宜蘭更劇烈」

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

柯震東電波當保養笑曝「全家都打」　見小S出現哭了：小時候都看《康熙》

比特犬咬雪橇犬

比特犬咬雪橇犬

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

