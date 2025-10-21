才宣布排除故障！亞馬遜雲端服務又當機了　全球大量網站、App癱瘓

▲亞馬遜網路服務（AWS）20日凌晨二度發生當機事故。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）20日發生當機事件，導致許多電商平台、串流平台與社群平台服務受到影響，甚至中斷，亞馬遜在台灣時間晚間6點多才宣布，已基本解決相關問題，不料AWS在晚間10點多再次發生大規模當機，導致全球大量應用程式、網站、網路服務受到影響。

根據美國CNN報導，亞馬遜網路服務（AWS）在台灣時間20日晚間10點多宣佈，美國EAST-1區域多項AWS服務再次發生問題，儘管工程師已努力解決問題，目前AWS服務支援的全球數千個應用程式、網站、網路服務及客戶資料存取仍會受到影響，甚至中斷，詳細故障原因尚不清楚，「我們將繼續調查並尋找解決措施」。

亞馬遜網路服務在台灣時間20日下午發生大規模當機，根據根據數據監控網站Downdetector統一資料，包含亞馬遜在內，如人工智慧搜尋引擎Perplexity、社群平台Snapchat、Facebook，串流平台Disney+ 、PrimeVideo，以及Switch及Switch 2等網絡服務都受到影響，直到20日晚間6點多，亞馬遜才宣布排除相關問題。