亞馬遜雲端服務全球大當機　Switch、Disney+受影響

▲亞馬遜網路服務表示，美國EAST-1區域多項AWS服務出現錯誤率與延遲增加的狀況。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

根據數據監控網站Downdetector，全球多個熱門平台20日出現中斷的情況，包括亞馬遜、人工智慧搜尋引擎Perplexity、社群平台Snapchat等都受到影響。AI新創公司Perplexity執行長指出，這次的問題出自亞馬遜旗下雲端服務「亞馬遜網路服務」（AWS）當機。

路透、BBC等報導，Amazon.com網站、串流平台Prime Video及語音助手Alexa等亞馬遜服務皆出現異常。就在稍早，亞馬遜網路服務已經表示，美國EAST-1區域多項AWS服務出現錯誤率與延遲增加的狀況，工程師們正在進行排除。

根據回報，線上遊戲《要塞英雄》（Fortnite）、Roblox、PlayStation Network、Duolingo、Slack、Canva、Zoom、Coinbase、Wordle、Duolingo等都受到影響。迪士尼影音串流平台Disney+也當機。另外，也有銀行系統出狀況，包括駿懋銀行（Lloyds Bank）、蘇格蘭銀行（Bank of Scotland）等。

任天堂也表示，Switch及Switch 2等網絡服務受影響。