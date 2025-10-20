快訊／彰化婦跌大圳溝勇夫跳水救！2人無生命徵象送醫搶救

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市環河街發生一起驚險的溺水意外。據了解，一名婦人不慎失足跌落一旁的洋厝排水圳溝，她的丈夫見狀立即跳下水搶救，卻在嘗試拉起妻子時雙雙溺水。警消在上午9點43分接獲通報後，緊急調派多個分隊前往救援，兩人被救起時已無生命徵象，緊急送醫搶救，詳細落水原因仍有待進一步調查。

▲彰化環河街發生夫妻溺水意外。（圖／民眾提供）

彰化縣消防局上午接獲緊急救護案件，立即派遣彰化、東區、第一大隊等分隊人車前往彰化市環河街現場救援。根據報案內容，現場有兩人於圳溝中溺水，需要緊急協助。

▲彰化環河街發生夫妻溺水意外。（圖／民眾提供）

救援人員到達現場後，發現一對男女在水中載浮載沉，情況相當危急。消防人員立即下水展開救援，利用救生器材與繩索，順利將兩人救上岸邊。

附近有工程人員正在施工當場目擊，這名婦人因故不慎跌落水中，丈夫見狀立即跳下水救人，但在嘗試拉起妻子的過程中，可能因水流、體力不支或圳溝牆壁濕滑難以施力，導致兩人雙雙溺水，消防人員迅速趕抵現場搶救。

▲彰化環河街發生溺水意外。（圖／民眾提供）

消防人員將2人救起後，2人都沒有生命徵象，現場立即急救分別送往彰基及秀傳醫院急救。這對夫婦皆74歲，其中婦人送彰基醫學中心，經急診緊急處治後，意識及生命徵象仍不穩定，目前持續觀察中； 丈夫送秀傳醫院，已恢復血壓心跳，還要再進一步檢查，目前送加護病房積極治療。

此外，警方也已到場進行勘查，確切的事發原因與過程，有待後續調查才能釐清。消防局也提醒民眾，在水域附近活動時應特別注意安全，避免類似意外再次發生。