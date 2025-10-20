　
社會 社會焦點 保障人權

妻跌落水圳他跳下搶救！彰化婦送醫不治　夫恢復心跳進加護

▲彰化環河街發生夫妻溺水意外。（圖／民眾提供）

▲彰化環河街發生老夫妻溺水意外，消防備艇下水搶救。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市發生一起令人遺憾的溺水意外。一對74歲老夫妻20日上午分騎機車出門，行經環河街洋厝排水圳溝旁，妻子不慎失足落水，丈夫見狀立即跳下水搶救，不料在救援過程中雙雙溺水。警消獲報後火速前往救援，但兩人被救起時均已無生命徵象。經醫院全力搶救，妻子仍於中午12時許宣告不治，丈夫雖恢復生命跡象，但仍在加護病房觀察中。

彰化縣消防局於上午9時43分接獲緊急救護通報，立即派遣彰化、東區、第一大隊等分隊人車，火速趕往彰化市環河街現場。據報案內容指出，有兩人在排水圳溝中溺水，情況十分危急。救援人員到達現場後，發現一對男女在水中載浮載沉，立即利用救生器材與繩索下水展開救援，迅速將兩人救上岸邊。

▲彰化環河街發生夫妻溺水意外。（圖／民眾提供）

▲彰化環河街發生夫妻溺水意外，消防搶救。（圖／民眾提供）

根據現場目擊的工程人員表示，這對夫婦當時在圳溝旁，74歲的妻子因故不慎跌落水中，同樣74歲的丈夫見狀，毫不猶豫地跳下水救人，但在嘗試拉起妻子的過程中，可能因水流湍急、體力不支，加上圳溝牆壁濕滑難以施力，導致兩人雙雙溺水受困。

消防人員將兩人救起後，發現均已無生命徵象，立即實施急救並分別送往彰基醫院及秀傳醫院搶救。送往彰基醫學中心的妻子，經急診團隊緊急插管並施予強心劑等積極救治，仍回天乏術，於中午12時左右宣告不治。丈夫送至秀傳醫院後，經搶救已恢復血壓心跳，目前送加護病房持續觀察治療。

確切的事發原因尚待警方僅一步調查釐清，消防局也藉此事件提醒民眾，在水域附近活動時應特別注意安全，避免類似悲劇再次發生。

▲彰化環河街發生夫妻溺水意外。（圖／民眾提供）

▲彰化環河街發生老夫妻溺水意外，消防備艇下水將溺水者搶救上岸。

妻跌落水圳他跳下搶救！彰化婦送醫不治　夫恢復心跳進加護

妻跌落水圳他跳下搶救！彰化婦送醫不治　夫恢復心跳進加護

即／彰化婦跌大圳溝勇夫跳水救！2人命危送醫

即／彰化婦跌大圳溝勇夫跳水救！2人命危送醫

關鍵字：

彰化環河街洋厝排水溺水消防彰基秀傳

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

