地方 地方焦點

台電桃園區營業處秋節送愛　贈路得啟智學園慰問金關懷弱勢

▲台電桃園區營業處秋節送愛

▲台電桃園區處副處長呂宜芸（前排右二）、電力工會21分會常理洪宗保（前排左二）致贈路得啓智學園慰問金給學園主任廖櫻芳（前排右三）。（圖／台電桃園區營業處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台電桃園區營業處8日表示，秋節連假上班第一天，該處由副處長呂宜芸及電力工會21分會常理洪宗保帶領同仁，拜訪桃園市私立路得啟智學園，並致贈5萬元慰問金，以實際行動支持公益團體及關懷弱勢，希望帶給學園師生溫馨與喜悅。

副處長呂宜芸表示，台電肩負穩定供電的責任，致力提供民眾生活便利的電力，也以行動關懷社會需要幫助的團體或個人，希望讓愛心像電力一樣，傳達到每一個角落。台電愛心捐助雖然不多，但希望能拋磚引玉，喚引各界共同做愛心，持續為社會帶來溫暖。

▲台電桃園區營業處秋節送愛

▲路得啓智學園主任廖櫻芳帶領介紹學園環境。（圖／台電桃園區營業處提供）

私立路得啟智學園主要係照顧18歲以上中、重度之身心障礙者，及服務18歲以下經政府轉介或領有在家自行教育證明者，目的在協助身心障礙者能生活自理及有社會適應性能力，協助就業服務，幫助身心障礙者過有尊嚴有品質的生活。

學園中心主任廖櫻芳表示，該園目前服務有69位居住者及7位日照生，感謝台電桃園區營業處愛心支持，用心關懷在地弱勢族群，為路得學園注入充滿愛的暖流。廖主任也邀請大家有機會到該機構經營的庇護輕食咖啡廳「陪你走一段」坐坐，以行動支持鼓勵身障朋友們自立。

