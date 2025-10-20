印尼下了大訂單！　「外貸948億」採購中國殲-10、快艇與飛彈

▲印尼傳出有意採購解放軍殲-10戰機。（圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

詹氏國防評論（Janes）指出，印尼政府正式批准計畫，將對外貸款31億美元（約新台幣948億），籌資採購中國製軍備，包含殲-10戰機、超音速反艦飛彈、高速飛彈快艇等海陸空軍裝備。

詹氏國防評論指出，這項潛在軍購案已考慮1年多，採購項目包括二手殲-10B戰機、22型高速飛彈快艇、鷹擊-12型衝壓發動機反艦飛彈的陸基版CM-302飛彈。

印尼財政部長波巴亞（Purbaya Yudhi Sadewa）15日向媒體透露，已批准90億美元預算採購殲-10戰機。此舉將讓該國成為繼巴基斯坦後，全球第2個引進這款戰機的國家。

不過知情人士提供的政府內部文件顯示，90億美元並非全部用於戰機採購，政府為這3項採購案批准的對外貸款額度為31億美元。

《路透社》6月披露，印尼考慮購買殲-10，原因是價格相對便宜且性能優異，同時也在檢討是否走完美國F-15EX戰機的採購案。印尼國防部副部長唐尼（Donny Ermawan Taufanto）先前透露，政府已將今年5月與巴基斯坦空戰時，殲-10擊落法製飆風等印度戰機的實戰表現納入考量。