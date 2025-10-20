用AI生成「闖入者假照」聲稱性侵　警鑑識後踢爆

▲美國女子用AI生成假照片宣稱自己遭到性侵。（示意圖／中時報系資料照）

美國近期發生兩起使用AI生成假照片、報假警的案件，先後在佛羅里達與馬里蘭引發大規模警力出動，最終以當事人遭逮捕收場。第一起案件中，席諾特（Brooke Schinault）聲稱在聖彼得堡（St. Petersburg, Florida）的公寓遭陌生男子闖入性侵，並表示趁嫌疑人坐在沙發上時拍攝到「關鍵照片」；第二起案件中，加德納（Moesha Gardener）於北貝塞斯達（North Bethesda）傳訊給丈夫稱有男子闖入住處，附上的畫面同樣呈現一名男子躺在家中沙發。兩張影像經警方鑑識後均被認定為AI生成圖。

根據《每日星報》（Daily Star）與《NBC4華盛頓》（NBC4 Washington）報導，席諾特於10日報案前，已在7日撥打過一次求助電話。警方抵達後調閱手機，於「已刪除」資料夾內發現該照片，檔案日期落在她稱遭性侵的數日前。

逮捕報告記載，鑑識人員確認影像非真實拍攝，而是透過ChatGPT生成。席諾特在皮內拉斯縣監獄（Pinellas County Jail）被拘留一夜，隔日以1,000美元保釋。

報導中提到，佛羅里達州對「虛假報案」列為一級輕罪，最高可判1年監禁或12個月緩刑，並科處1,000美元罰金。席諾特近期在Instagram發文稱10月為家庭暴力意識月，並自述多年身陷虐待關係；警方與法院文件未載明動機。

加德納的事件發生於8日早晨。她傳訊給丈夫稱開門時有男子強行闖入，丈夫立刻撥打911。8輛警車開警燈鳴笛趕往麥格拉思大道（McGrath Boulevard）住處；警方進入屋內，發現加德納獨坐沙發，一支手機架在三腳架上，鏡頭對準前門。加德納當場承認訊息與照片出於惡作劇，並坦承使用AI生成沙發上的男子影像。

蒙哥馬利郡（Montgomery County）警方其後以「就緊急事件／犯罪作出虛假陳述」與「向州官員提供虛假陳述」對她提出指控，加德納後來以10,000美元保釋。

兩起案件之外，與AI話題相關的惡作劇在美國多州蔓延。社群平台上出現「#aihomelessprank」或「#homelessmanprank」的潮流，手法多為傳送AI合成的「陌生人闖入家中」影像給親友製造恐慌。《紐約時報》（The New York Times）報導至少有4州警方發布警告，指此類行為造成資源浪費並帶來安全風險。各地警方將這類報案與「惡意報警」（swatting）並列，重申一旦動用大量公共資源，執法單位勢必追查來源、依法究責。

報導中提到，這波AI惡作劇，其實背後還延伸出包括取證難題與蒐證流程。聖彼得堡的逮捕報告提及，鑑識人員不僅比對影像真偽，還回溯檔案在手機內的生成與存取紀錄；北貝塞斯達現場的三腳架與鏡頭朝向前門的擺設，則讓辦案人員第一時間鎖定「自導自演」的可能。各地警局與治安機關持續發布宣導，提醒社群平台上的流行挑戰一旦連結到報警程序，便不再只是線上話題，而是進入刑事管轄的案件處理。

