百萬粉吃播網紅體重飆到175公斤！　動切胃手術保命

擁有百萬粉絲的大陸吃播網紅「沈陽山胖」近日宣布接受切胃手術，消息引發網路熱議。據悉，他體重一度高達350斤（約175公斤），因擔憂健康狀況惡化，決定透過醫療手段減重。他18日在影片中透露，手術後僅3天體重便減少超過20斤，並設定減至150斤（約75公斤）為目標。

綜合陸媒報導，近年來獵奇型吃播內容在平台演算法推波助瀾下爆紅，但背後的健康代價令人憂心。據業界人士透露，部分主播為吸引流量，不僅長期暴飲暴食，甚至有人為了更快吞食大量食物而切除味覺神經，嚴重危害身體。

首都醫科大學宣武醫院醫師李曉翠指出，長期過量進食會造成代謝與內分泌紊亂，導致高血壓、高血糖、高尿酸及心血管疾病，嚴重者恐引發猝死。此外，不少吃播主為維持內容頻繁催吐，胃酸反覆灼傷食道，不僅提高食道癌風險，也可能損害肝膽胰功能，甚至導致厭食症。

專家強調，這種「暴食—催吐」的惡性循環不僅危害健康，還造成嚴重食物浪費，並向社會傳遞錯誤飲食觀念。呼籲觀眾理性看待網紅吃播現象，平台也應加強審核與健康宣導。

