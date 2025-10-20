　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

永慶房屋師徒制與AI科技工具　助業務新人優瑪‧莎韻賀成交

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲優瑪･莎韻在永慶房屋依靠AI科技工具，加速工作效率，交出亮眼成績單。

生活中心／綜合報導

永慶房屋不斷強化人資制度與AI科技工具，幫助每位業務新人更快上手房地產領域工作，即使缺乏房仲背景，也能快速學習，加入不到一年的經紀人員優瑪･莎韻就在短時間內交出亮眼成績，她透露，自己在入職兩個月便成交兩件案子。而這背後的成功關鍵之一，就是公司的一對一師徒制度與團隊作戰文化。

跨出舒適圈！八年級生勇敢挑戰業務工作

優瑪‧莎韻畢業於東華大學法律系，她在加入永慶之前，曾任律師助理、秘書與活動企劃等職務，具備與陌生客戶互動的經驗。但為了想趁年輕挑戰高薪，便鎖定業務相關的工作，由於親戚在永慶房屋工作，她開始對永慶房屋產生興趣，於是深入比較各家房仲品牌福利制度，最終選擇踏入永慶房屋。她坦承，自己對不動產業原本是一片空白，但來到永慶房屋後就不斷學習新知識，每天都過得很充實，加上完善的制度與團隊文化，讓這條轉職路走得並不孤單。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲永慶房屋團隊共戰的文化幫助業務新人能安心學習，不用一人孤軍奮戰。

師徒制結合團隊文化：新手的大橋樑

作為業務新人的優瑪‧莎韻，最擔心就是沒有人指導，但是永慶房屋有「一對一師徒制」的安排。師父不只是解惑各項問題，還會帶新人實地看屋、教溝通策略、修正服務細節，真正讓在實戰中快速提升。學長姐與店長也經常主動協助、提供建議，讓她少走許多冤枉路，學習上效率加倍。在這樣的組織架構中，她不再是孤立的個體，而是整個團隊的一分子，遇到挑戰時能獲得支援，也能與團隊一起慶祝成交成果。

AI科技工具加持　提高效率與精準度

永慶持續推出各式AI科技工具，以提升經紀人員的工作效率與資料匹配精度。優瑪‧莎韻指出，「AI特助」就是核心協作工具，它能整合客戶需求與物件資訊，自動推送合適房源給客戶，客戶也可以加入LINE群組並接收即時最新訊息，對物件有興趣時就會主動與經紀人員聯絡，顛覆以往經紀人員一一對比、手動推薦的繁複模式，大幅提升作業效率與成交機會。

她補充，有時AI系統推送的物件，比自己親自查找到的還要精準，幫助她快速服務到位。這樣的科技輔助，讓新手也能迅速跨過起步門檻。

▲▼永慶房市訊息,永慶必知小常識,永慶安心買賣屋。（圖／業者提供）

▲優瑪･莎韻鼓勵想挑戰業務工作的年輕人勇於跨出舒適圈，為自己開啟無限可能。

創造科技時代下不被取代的價值

優瑪‧莎韻認為，即使AI百花齊放，真正不可替代的是「人的專業判斷、信任建立與溝通能力」。AI可以協助資料篩選、物件匹配、傳遞訊息，但客戶背後的心理、情感思考等等，仍需依賴人來掌握。她說：「科技工具是幫手，而人的信任感與專業態度才是成交最核心的價值。」

業務新人也能賀成交　優瑪‧莎韻持續突破個人紀錄

在加入永慶的短短時間，優瑪‧莎韻第二個月就完成兩件成交案。她的年收入接近70萬，單月收入最高曾超過10萬元，並且獲得三次「新人王」與上半年Top5新人等佳績。她在海外旅遊競賽中也表現出色，在新人領域的競賽中取得名次。
對於想挑戰業務工作的人，她認為最重要的是不要害怕「陌生的行業」，而是不要給自己設限，永慶房屋最珍貴的是團隊合作的企業文化，彼此互相補位攜手共創價值。

10/19 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

相關新聞

土城暫緩重劃區賣壓小　在地房仲：房價修正5%是極限

土城暫緩重劃區賣壓小　在地房仲：房價修正5%是極限

土城暫緩重劃區僅用了短短8年，房價就從3~4字頭攀升到7字頭，甚至8字頭，且機能發展速度也相當快。在地房仲表示，該區新推案高峰期已過，且自住率高，釋出量有限，房價穩定，修正5%已是極限，建議自住客可進場購屋。

「政大永慶租金行情地圖」助租案成交量增4成　奪亞洲科技卓越獎

「政大永慶租金行情地圖」助租案成交量增4成　奪亞洲科技卓越獎

消費者專屬智能助理！永慶房屋「i特助」用AI自動推薦好房

消費者專屬智能助理！永慶房屋「i特助」用AI自動推薦好房

與法拍賽跑！助單親媽還清千萬債務、重啟人生

與法拍賽跑！助單親媽還清千萬債務、重啟人生

2025Q3政大永慶即時房價指數跌幅再擴大！台中以南三都指數季跌幅皆超過3%

2025Q3政大永慶即時房價指數跌幅再擴大！台中以南三都指數季跌幅皆超過3%

關鍵字：

永慶房市訊息永慶必知小常識永慶安心買賣屋

讀者迴響

