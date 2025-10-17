「政大永慶租金行情地圖」助租案成交量增4成　奪亞洲科技卓越獎

▲「政大永慶租金行情地圖」贏得2025年亞洲科技卓越獎房產科技大獎。（圖／永慶房產集團提供，下同）

生活中心／綜合報導

永慶房產集團和政大不動產研究中心攜手開發的「政大永慶租金行情地圖」，贏得2025年「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）-房產科技」大獎，永慶房產集團已連續三年獲獎，締造台灣房仲業唯一紀錄！

根據內政部統計，租屋人口在台灣高達300萬人，佔了全台人口的八分之一，永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，提供消費者透明的租金行情查詢平台，有助提升台灣房地產市場的健全。因此永慶房產集團與政大不動產研究中心攜手合作，結合市場實務經驗與學術分析，開發出「政大永慶租金行情地圖」，提供七大都會區、兩大類型的租金行情查詢和出租物件搜尋的平台服務，為業界首創。

四大創新特色 解決消費者痛點

主辦單位表示，「政大永慶租金行情地圖」具備「巨量租賃資料導入」、「租金行情數據呈現優化」、「專業分析模型」、「行情和租案查詢一站式服務」4大創新特色，成功提升租客和屋主的媒合效率，推動台灣租屋市場資訊透明化向前邁進。

「政大永慶租金行情地圖」整合七大都會區的政府租金實價登錄資料、永慶房產集團全台1950店的招租案件，與其他平台的招租案件等合計超過100萬筆的巨量租賃數據，每月更新，提供消費者最貼近市場的租金行情。

在一般的租金行情查詢網站中，大多以單一平均數呈現，卻忽略不同類型的住宅產品會有不一樣的行情區間。而「政大永慶租金行情地圖」則是將大樓和公寓的租金行情各自呈現，再根據「分租套房」、「獨立套房」、「整層住家」等不同租屋產品，細分不同的租金行情，更符合租屋族的查詢需求，也有利於屋主針對自己房屋的定位，參考市場行情後再設定自己的租賃價格。

▲「政大永慶租金行情地圖」四大創新特色，不只提升租屋市場透明度，更促進租案成交量提升，因而獲獎。

此外，「政大永慶租金行情地圖」以四分位數呈現租金行情分佈，透過四分位數呈現租金行情，除了能夠幫助租屋族快速掌握租案行情的高低，也能讓學者更全面評估租金行情結構、分布程度；亦可比較不同區域的數據，了解區域市場差異，讓數據更具學術價值。

有了清楚的行情資訊，為加速消費者租賃決策，「政大永慶租金行情地圖」還提供「行情查詢」和「租案查詢」的一站式整合服務，查詢完特定縣市和行政區的租金行情之後，租屋族便可以直接看到當前招租中的租案，快速比照租案的價格是否符合行情和自身條件，給予民眾更便捷完整的服務體驗。

促進租屋市場透明度 永慶和政大再寫產學合作里程碑

「政大永慶租金行情地圖」的問世，有效促進台灣租賃市場的透明化，減少租金資訊不對稱所造成的交易糾紛。不僅提升租客和屋主的媒合效率，帶動月均租案成交量增長4成，累積的租賃市場數據更可以提供學術單位進行研究，創造租客、屋主、房仲和學術機構的四贏局面。

葉凌棋業務總經理表示，為消費者打造一個公平、透明的房產交易平台，一直是永慶房產集團的核心理念。永慶集團目前已培育300多人的數位與資訊團隊，從消費者的痛點出發，開發符合消費者需求的房產科技，也獲得眾多國際獎項肯定。未來永慶將持續投入房產科技的創新、深化數據應用，引領產業不斷向上進步。

「亞洲科技卓越獎」是亞洲區域最具影響力的科技創新獎項之一，旨在表彰用前瞻視野推動科技創新的領航企業。自獎項推出迄今，共有來自澳洲、中國、印度、印尼、台灣、泰國等十多個國家的頂尖企業角逐榮譽。