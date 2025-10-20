18歲足球員遭撕票！出國試訓是詐騙　「家人籌不出贖金」魂斷異鄉

▲杜雷原本擁有美好前程，卻遭犯罪集團綁架撕票 。（圖／翻攝X、TikTok）



記者吳美依／綜合報導

塞內加爾18歲足球新星杜雷（Cheikh Toure）遭犯罪集團詐騙與綁架，卻因為家人無力籌措巨額贖金，於18日不幸被撕票身亡，消息傳出震驚非洲足球界。

《每日快訊》等外媒報導，杜雷不慎落入網路詐騙陷阱，以為正在參加海外職業球隊的試訓，未料卻被犯罪集團綁架至迦納，最終命喪異鄉。

塞內加爾外交部證實，杜雷被綁架後，歹徒曾經勒索天價贖金，但家人無力籌措鉅款，最終慘遭殺害。發言人對「痛失愛子的家庭表達深切同情」，並強調「以最高優先度和最大關注度」進行調查工作。

BREAKING:

Cheikh Touré, an 18-year-old goalkeeper from the Esprit Foot Yeumbeul academy in Dakar, Senegal, has tragically been murdered in Ghana.



Cheikh was deceived by malicious individuals who promised him a shot at a pro contract. What followed was a brutal kidnapping, with… pic.twitter.com/vBeznxVcoh — Ghana Chronicles (@_GhChronicles) October 19, 2025

塞內加爾已與迦納警方合作，全力追查案情。當局也呼籲教練與家長，面對未經證實的海外試訓機會「必須格外謹慎」，年輕運動員應「透過官方管道向體育主管機關確認資訊後再出國」。

杜雷生前效力於約姆貝勒（Yeumbeul）的埃斯普利特足球學院（Esprit Foot academy），校方對愛將離世深表哀痛，也將協助家屬將杜雷遺體運回塞內加爾安葬。