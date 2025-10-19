鬥雞「腳綁刀片」突飛起來攻擊！　一刀砍中飼主下體奪命

▲飼主在場內進行賽前準備時，遭鬥雞攻擊，送醫搶救不治。（圖／翻攝自@Ian_Collins_03）



記者王佩翊／編譯

秘魯一名55歲鬥雞飼養員在一場私人鬥雞比賽中，慘遭自己飼養的公雞攻擊，一刀刺中胯下的股動脈。鬥雞是秘魯部分地區的傳統文化活動，會在公雞腳上綁上金屬刀片，讓動物互相攻擊，沒想到卻因此鬧出人命。

根據秘魯媒體Infórmate Perú報導，55歲的鬥雞飼養員科爾索（Jorge Luis Castillo Corzo）12日在巴蘭卡省帕拉蒙加地區（Paramonga）的私人鬥雞活動中遭到自己飼養的公雞砍死。

事發當時，科爾索正準備讓雞隻上場比賽，沒想到腳部已綁上金屬刀片的黑色公雞卻突然發狂攻擊，利刃瞬間刺中科爾索胯下要害，造成股動脈破裂大量失血。

在場目擊者驚恐表示，這隻公雞的攻擊毫無預警，刀片造成的傷口「深可見骨」，現場血流如注。儘管眾人火速將傷者送醫急救，但科爾索仍因失血過多宣告不治。

整起意外過程被觀眾拍下，驚悚畫面在社群媒體瘋傳，引發外界震撼。當地警方已著手調查該場鬥雞活動的合法性。

儘管鬥雞在秘魯部分地區仍被視為文化傳統，但長期以來動保團體強烈抨擊在雞隻腳部綁刀片的殘酷作法，認為這種傳統娛樂不僅虐待動物，更對參與者構成致命威脅。