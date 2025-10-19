　
國際

鬥雞「腳綁刀片」突飛起來攻擊！　一刀砍中飼主下體奪命

▲▼鬥雞綁刀片「突飛起來攻擊」！　一刀砍中飼主下體奪命。（圖／翻攝自@Ian_Collins_03）

▲飼主在場內進行賽前準備時，遭鬥雞攻擊，送醫搶救不治。（圖／翻攝自@Ian_Collins_03）

記者王佩翊／編譯

秘魯一名55歲鬥雞飼養員在一場私人鬥雞比賽中，慘遭自己飼養的公雞攻擊，一刀刺中胯下的股動脈。鬥雞是秘魯部分地區的傳統文化活動，會在公雞腳上綁上金屬刀片，讓動物互相攻擊，沒想到卻因此鬧出人命。

根據秘魯媒體Infórmate Perú報導，55歲的鬥雞飼養員科爾索（Jorge Luis Castillo Corzo）12日在巴蘭卡省帕拉蒙加地區（Paramonga）的私人鬥雞活動中遭到自己飼養的公雞砍死。

事發當時，科爾索正準備讓雞隻上場比賽，沒想到腳部已綁上金屬刀片的黑色公雞卻突然發狂攻擊，利刃瞬間刺中科爾索胯下要害，造成股動脈破裂大量失血。

在場目擊者驚恐表示，這隻公雞的攻擊毫無預警，刀片造成的傷口「深可見骨」，現場血流如注。儘管眾人火速將傷者送醫急救，但科爾索仍因失血過多宣告不治。

整起意外過程被觀眾拍下，驚悚畫面在社群媒體瘋傳，引發外界震撼。當地警方已著手調查該場鬥雞活動的合法性。

儘管鬥雞在秘魯部分地區仍被視為文化傳統，但長期以來動保團體強烈抨擊在雞隻腳部綁刀片的殘酷作法，認為這種傳統娛樂不僅虐待動物，更對參與者構成致命威脅。

 
10/18 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／蘆洲公寓疑遭縱火！　緊急疏散19人
小S喪姊8個月心聲首曝光：我不好笑了
移車囉！風神生成　台北市河濱恐全面關閉
「張鈞甯私下幫求1神物」曾莞婷真拿獎！　她一看超感動
快訊／30多歲女騎士國道墜落　意識不清緊急送醫
絕美卻藏危機！堰塞湖「夢幻Tiffany藍」原因讓人發麻
快訊／古林睿煬狂飆157公里平生涯最速！　霸氣化解危機
韓遊客住西門町旅社　凌晨遭闖入強吻…警方回應了

秘魯鬥雞悲劇動保

