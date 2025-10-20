　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸鐵路系統升級「積分」功能可免費換車票　滿60歲票價積分15倍

▲▼中國國家鐵路集團有限公司在北京掛牌成立。（圖／CFP）

▲大陸國家鐵路集團升級會員功能。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家鐵路集團宣佈，自10月20日起全面升級「鐵路暢行」常旅客會員制度，新增積分升席功能，並針對14至28歲旅客與60歲以上長者推出2倍，甚至是15倍的積分優惠，旅客可用累積積分免費兌換火車票或升級座位。

▲▼ 大秦鐵路。（圖／視覺中國）

《新華社》報導，10月20日起，國鐵集團將優化升級「鐵路暢行」常旅客會員服務，對14至28週歲的常旅客會員實施更大幅度的積分優惠，會員積分在兌換火車票的基礎上，新增座位升席功能，常旅客會員積分的應用場景進一步拓展。

根據新方案，普通會員購票可獲得票面金額5倍積分，60歲以上長者可享15倍積分，是一般會員的三倍；14至28歲青年會員則享10倍積分，相當於兩倍優惠。例如，普通會員花費1000元（人民幣，下同）購票可獲5000積分、可折抵50元；青年會員可獲10000積分、折抵100元。不過，若選購學生優惠票則不再疊加積分優惠。

此次升級還新增「積分升席」功能，會員乘車途中可掃描座椅扶手上的「鐵路暢行」二維碼登記升席需求，或聯繫列車人員以積分兌換升等座位。升席後的新車票不得退改，如遇不可抗力或鐵路責任導致無法使用，可退回未乘區間積分。

▲▼拉日鐵路,拉薩,日喀則,未來可能連接至尼泊爾。（圖／CFP）

據了解，只要年滿12歲旅客即可申請成為會員，方式包括中國鐵路12306網站、App或車站會員窗口。會員首次累積達1萬分後可進行車票兌換，積分自入帳起12個月內有效。鐵路部門提醒，帶有「兌」字標誌的車次即可使用積分購票，100積分折抵1元人民幣。

16歲高中生呂澤豪表示，「開通12306會員後，每次乘車都能累積積分，現在積分增加一倍，用來兌票更划算。」新制度預期將吸引更多長者與年輕旅客加入會員行列，進一步推動鐵路出行的數位化與會員化發展。

10/19 全台詐欺最新數據

447 1 0024 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

