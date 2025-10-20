　
社會 社會焦點 保障人權

獸醫師開繁殖場！上百犬全遭割聲帶　苗栗動防所獲報拒絕查緝

獨／獸醫師開繁殖場！上百犬全遭割聲帶　苗栗動防所獲報竟拒絕查緝

▲苗栗一名謝姓獸醫師被檢舉其所經營的繁殖場犬種幾乎全遭割除聲帶。（圖／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

獸醫師經營繁殖場驚見種犬全遭剪聲帶！本刊接獲民眾爆料指出，苗栗公館一處由謝姓獸醫師所經營的「人人犬舍」，儘管擁有特寵字號，但其犬舍卻與雞、鵝、羊等一起露天混養，並有嚴重超養問題，每籠均塞滿2至5隻品種犬；更讓動保人士痛心的是，偌大的狗園中卻安靜可聞，犬舍內的幾乎每一隻品種都遭人移除聲帶，只能無聲的吠叫，儘管第一時間向苗栗縣政府動保處檢舉通報，竟還遭動保處以值日為由，拒絕前來查緝。

據了解，謝姓獸醫師在台中同樣經營一間獸醫院，不過其卻在苗栗公館一帶建立狗園，並以小型犬為主要繁殖、買賣對象，並以紅貴賓、吉娃娃、小杜賓、約克夏等為主，但其飼養條件卻相對惡劣，2到5隻不等的紅貴賓被迫擠在狹小的籠子內，其糞便更是直接掉入下方的排水溝內，隨著水溝排進附近的農田灌溉溝渠內。

而讓動保人士相當痛心的是，狗園內目測初估至少有3、400隻品種犬在內，但這些品種犬卻幾乎都遭割除聲帶，被作為種犬的母狗也同樣遭割除聲帶，被圈養在露天的惡劣環境中，剛出生的小狗則被隨意地放在與母犬同在簡陋的黃色塑膠籃內。

動保人士也批評，謝姓獸醫師聲稱園區內共飼養260隻，但單單目測就絕對超過260隻，初估至少上看3、400隻不等，他也表示割聲帶的原因主要是因為曾遭鄰居檢舉，因此僅有2017年前的犬隻有遭移除聲帶。

獨／獸醫師開繁殖場！上百犬全遭割聲帶　苗栗動防所獲報竟拒絕查緝

但根據動保法規定，2015年立法院三讀通過，明文規定「除絕育外，不得對寵物施以非必要或不具醫療目的之手術」，不過動保人士實際走一遭，在謝姓獸醫師的陪同下進入園區卻發現，園區內有看起來僅1、2歲的犬隻未被植入晶片，且照謝姓獸醫師聲稱，被移除聲帶的犬隻均為2017年前，但園區內卻有明顯遭移除聲帶，且還在繁殖的種犬，若真照謝姓獸醫師所稱，這些種犬也至少都為8歲以上高齡，卻還在無限繁殖中。

而讓他們更為氣憤的是，謝姓獸醫師的飼養環境明顯有相當多待改善處，但其在2023年時評鑑資訊為「優等」、2024年時則為「乙等」。後續向苗栗縣動物防疫所檢舉，負責相關業務的寵物管理課人員，卻以值班等理由，拒絕到場，讓他們是又氣又無奈。

獨／獸醫師開繁殖場！上百犬全遭割聲帶　苗栗動防所獲報竟拒絕查緝

