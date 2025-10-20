　
清大併竹教大　爆黑箱芭樂票

清華大學2016年整併同為國立的新竹教育大學後，在原本竹師校園蓋了「清華教育學院大樓」並於2023年底完工啟用，是清華與竹教合併的硬體指標。（圖／翻攝自國立清華大學竹師教育學院臉書粉絲團）

清華大學2016年整併同為國立的新竹教育大學後，在原本竹師校園蓋了「清華教育學院大樓」並於2023年底完工用，是清華與竹教合併的硬體指標。（圖／翻攝自國立清華大學竹師教育學院臉書粉絲團）

圖文／CTWANT

少子化浪潮逐步席捲高教，大專院校整併已是近年趨勢，其中2016年國立清華大學與新竹教育大學合作案被視為公校「公公併」典範，如今卻有來自竹教的苦主教授爆料，當初清大美稱讓竹教老師依「隸屬志願書」安排工作，自己卻被分發去了沒意願的系所，擔心影響研究與升等只好一再行政救濟，卻被最高行政法院終局駁回。此案律師更驚爆，併校安置過程竟無會議記錄，校方高層對決策過程也含糊其辭「簡直就是黑箱」。

近期一樁最高行政法院的裁定引起高教圈熱議，原來是一名來自竹教大應用科學系的H教授（化名），她在清大併竹教時填寫了意向志願書，唯一志願便是「清華大學生命科學院分子醫學研究所」，併校後卻被排在「清華大學師資培育中心」，不只專業領域有志難伸，也因為系所發展與專業不符，搞得H教授升等牛步，苦不堪言。

律師白禮維（圖）認為《國立大學合併推動辦法》徒有抽象具文，針對合併程序卻沒有具體規範，教育部該當檢討。（圖／翻攝自永信法律事務所官網）

▲律師白禮維（圖）認為《國立大學合併推動辦法》徒有抽象具文，針對合併程序卻沒有具體規範，教育部該當檢討。（圖／翻攝自永信法律事務所官網）

H教授無奈向教育部訴願，直指清華大學在合校時甜言蜜語，號稱要依「隸屬志願書」妥善安排竹教老師去處，大家歡天喜地準備與「頂大」成親，卻發現說好的「聘禮」跳票，分醫所去不成，卻被「塞」到師培中心「冷凍」，研究方向與自己的專業不同，也好一陣子沒得帶研究生，因此耽誤了升等。

她據此向教育部訴願卻被「不受理」，進一步到行政法院打官司，儘管中間曾被法院裁定撤銷原處分，但回頭又是同夥人重新作成類似處分簡直「鬼打牆」，不死心的她再上法院，來來回回一晃眼七年，近日最高行政法院駁回了上訴，幾乎無力回天。

本案律師白禮維就直言，行政法院作風往往是司法體系中最保守的，因此只要請求權基礎薄弱的案子，被駁回是家常便飯。以H教授案來講，當初「合校計畫書」寫得非常誘人，喊出「尊重」竹教教師意願與專長，也沒寫「校方得依職權調整」的但書，讓人相信只要專業符合又有意願，校方一定會排除萬難搓合，如今頂大山盟海誓變成「芭樂票」，實在難堪。清華大學究竟有無落實對新竹教育大學「合校計畫書」的承諾，教育部表示有確實督導執行情況。（圖／CTWANT攝影組）

▲清華大學究竟有無落實對新竹教育大學「合校計畫書」的承諾，教育部表示有確實督導執行情況。（圖／CTWANT攝影組）

白禮維更爆料，在冗長訴訟中曾請求行政法院傳喚合校當時的清大高層作證，但當法官問到「誰規定哪位老師去哪裡任職」時高層卻一問三不知，不僅拿不出遴選會議紀錄，也講不出是誰拍板，整個併校人力配置過程活脫脫就是「黑箱」，不只毫無公平性可言，教師如有異議也不知該上哪兒救濟，實在「冤啊」！

白禮維直言原因就出在教育部「打模糊仗」，因為教育部依據《大學法》授權訂定的《國立大學合併推動辦法》中，根本沒談到合校教員安置細節，當然也沒提到教員救濟管道，只有抽象地稱要「尊重」教師意願與專長，但「尊重」二字虛無縹緲，「整部辦法根本寫了個空虛」他直指若要再救濟，只能指望已經停擺多時的憲法法庭了。

出身東吳大學的立法院教育及文化委員會召委劉書彬則認為，或許因為分醫所主要面對碩、博士班學生，學校擔心出身應用科學系的H教授捉襟見肘，不敢貿然將之排入分醫所，這點可從H教授過去的學術成果看出，H教授主要以自然科學教學見長，因此清大有顧慮可以理解。

但劉書彬話鋒一轉強調，這種「拿不出遴聘流程」的併校案就是黑箱，將要求教育部對此說明，若有辦法不周全之處，必須即刻著手修訂行政流程，並協助H教授救濟。

教育部則對此回應，合校計畫書需要報核教育部生效，因此教育部對計畫書內容都有掌握，也都有在督導存續的清大切實執行計畫內容，若確有損及教職員生權益的事情被舉報屬實，會酌情扣減學校獎補助款。

截至記者發稿為止，清大尚無回應。

獸醫開繁殖場！犬聲帶遭割　苗動防所拒查

獸醫開繁殖場！犬聲帶遭割　苗動防所拒查

獸醫師經營繁殖場驚見種犬全遭剪聲帶！本刊接獲民眾爆料指出，苗栗公館一處由謝姓獸醫師所經營的「人人犬舍」，儘管擁有特寵字號，但其犬舍卻與雞、鵝、羊等一起露天混養，並有嚴重超養問題，每籠均塞滿2至5隻品種犬；更讓動保人士痛心的是，偌大的狗園中卻安靜可聞，犬舍內的幾乎每一隻品種都遭人移除聲帶，只能無聲的吠叫，儘管第一時間向苗栗縣政府動保處檢舉通報，竟還遭動保處以值日為由，拒絕前來查緝。

多米多羅遭控性騷賠10萬「上訴逆轉勝」

多米多羅遭控性騷賠10萬「上訴逆轉勝」

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

蹲式馬桶沖水「用手還用腳」？ 　日本大廠TOTO解答了

女買自家公司股票變富婆　滾出8億退休金

女買自家公司股票變富婆　滾出8億退休金

裝瞎53年！男詐領近3600萬　當局要查了

裝瞎53年！男詐領近3600萬　當局要查了

