高雄9冰飲品「腸桿菌超標」！名單驚見網紅店　複驗沒過挨罰3萬

▲衛生局針對冰飲品進行衛生稽查。（圖為合格店家／記者許宥孺翻攝，下同）



記者許宥孺／高雄報導

高雄天氣依然炎熱，為把關民眾引用冰飲品衛生安全，衛生局持續針對手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳進行抽驗，統計今年6月至9月抽驗183件樣品，檢結果有9件不合規定，其中6件飲冰品腸桿菌科超標、複檢後仍未符合規定，另有3件楊桃汁則檢出甜味劑不合規定，衛生局依《食品安全衛生管理法》相關規定裁罰3萬元。

衛生局指出，今年針對冰品、配料及蔬果汁、茶葉項目抽驗，共計抽驗183件，檢驗產品衛生標準、農藥殘留、香豆素、著色劑、甜味劑等項目。

經查有6件飲冰品腸桿菌科超標，經過複檢後仍不符合規定，衛生局依法裁罰3萬元 。衛生局今日公布店家名稱，食安地圖名單驚見知名網紅店和連鎖店，包括葉月堂雪花冰店、空氣分子霜淇淋、艾思夢甜點店、法式冰淇淋品牌「貝立岡」、那涼涼麵販售的香蕉清冰、億品鍋旗山店提供的檸檬紅茶。

另有3件楊桃汁則檢出甜味劑不合規定，分別是鳳山區的永吉楊桃湯、苓雅區侯家楊桃湯、三民區楊桃永商行。這3家違規店家來源廠商都是來自「楊桃永商行燕巢廠」。

衛生局表示，腸桿菌科是監測飲冰品及食品衛生的指標之一，更是檢視製程有無衛生缺失的重要指標，超過標準表示製程的衛生、食材、器具及包裝可能遭受污染，或有工作人員個人衛生狀況不佳；此外楊桃汁檢出甜味劑環己基（代）磺硫胺酸鹽，不符食品添加物使用範圍及限量規格標準。

▲高雄市衛生局公布今夏冰飲品稽查不合格店家。（圖／高雄市衛生局提供，點圖可放大）