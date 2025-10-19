很多散戶都有「1種不想要的技能」　網爆共鳴：這不是錯覺

▲賣掉的股票大漲，難免讓人懊惱。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「賣飛」往往讓人感到懊惱不已，如果當初有抱緊，可能就能多賺一些！近日就有網友發文列出曾被他賣飛的股票，並說自己沒賣的股票，現在都在谷底。貼文曝光後，就掀起網友討論，「帶賽體質」、「這麼會挑，還是分享一下，尤其你要賣出時」。

有網友在Dcard上，以「曾經被我賣飛的股票」為標題發文表示，提到台達電400元時，他買入，並在429元時賣出；陽明9元時，他買入，並在11元時賣出；南電190元時，他買入，並在200元時賣出；日月光165元時，他買入，並在170元賣出。至於那些沒賣的股票，卻都在谷底，或許是因為他沒有賣，所以股票就不漲了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，目前台達電的股價逼近1000元；陽明約50多元；南電約280元；日月光則是190多元。

貼文曝光後，不少網友也留言回應，「沒事，我南亞科賣在35元跟45元，35元那個賠錢」、「下次可以報一下牌嗎」、「中興電39元買、42元出」、「好的，請問你近期有買什麼個股嗎」、「至少有賺錢啦」。也有網友說，「每個散戶都有可以反向預測股市走向的能力，這不是錯覺」、「這是多數散戶的被動技能啊，賺錢的趕快丟，賠錢的死不放」、「你是不是覺得你可以操縱股市？跟你說，我也覺得我可以」。