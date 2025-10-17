　
前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

▲旅館,飯店,住宿,雙人床,蜜月,度假村房間示意圖。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日有前房務員在網上分享「飯店骯髒內幕」，引發討論。就有曾任職飯店長達8、9年的資深房務看完直呼「哭笑不得」，表示確實有少數業者或員工管理不當，但把整個產業形容成「抹布共用、屎水橫流」實在太誇張，並指出四、五星飯店都有嚴格的SOP與檢核制度，「我們不是亂擦擦的清潔工」。

原PO在Dcard表示，自己做過多年房務及主管，看到「飯店骯髒內幕」覺得哭笑不得，「我不否認有些地方管理鬆散、也不排除有少數員工偷懶，但把整個產業描繪成「屎水橫流、抹布共用、全世界飯店都髒」的樣子，真的離現實太遠了。」

他首先澄清，房務推車上的抹布都有顏色區分，藍色擦鏡面、黃色擦家具、粉紅色擦浴室，「不可能用同一條毛巾擦完馬桶再擦杯子」，新人上線前都需通過考核檢查。

他也解釋，飯店的杯具與壺具都有獨立清潔流程，必須經過浸泡、沖洗、晾乾等步驟，若房務人員直接用抹布擦乾放回，是明顯違反SOP的行為，「被查到會被記過甚至資遣」。此外，寢具也有固定更換規範，退房必換全套寢具，續住則依環保政策調整頻率。

談到工作壓力，他坦言房務人員每天需清理12至15間房，每間約20至30分鐘，「人力不足和流程過載，才是偶爾出錯的主因，不是偷懶或髒亂文化」。他希望外界理解房務工作的辛勞，不要因極端案例而污名整個行業。「我們不是完美的，但也不是骯髒到擦完屎水再擦杯子的那群人。」原PO最後說，只要真的走進清潔現場，就會知道現實和想像的差距有多大。

更多新聞
※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

前房務爆飯店骯髒真相！資深老鳥「曝清潔SOP」搖頭：離現實太遠

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」

不向北市府拿錢！北士科T17、T18移轉　新壽表態「輝達付補償金」
應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

應曉薇涉違反交保條件！今加開羈押庭　女兒：檢察官有點小題大作

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

75歲翁花蓮救災半路失蹤已10天！家人報警協尋...也請鏟子超人幫忙

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

T17、T18大鬥法　新壽閃電動土反將一軍　北市府留得住輝達這隻金雞母？

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

情侶同居不只考驗感情？10題價值觀測驗，揭開感情中的金錢雷區／不管啦！給我錢EP158完整版

